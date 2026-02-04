教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部推大專校院ＡＩ聯盟（TAICA）上路已滿一年半。示意圖，非當事人。記者蘇健忠／攝影
教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課程數擴增為10門，6109人次選修。立委指出，數字成長是好事，但教育部至今仍未統計修課學生就讀的原科系，學生背景將牽涉到聯盟未來能開設的課程類型，以及是否能對準學生原科系需求，建議教育部要更積極。

國民黨籍立委葛如鈞表示，TAICA上路約一年半，但連修課學生就讀的科系都未統計。大學端目前也有不少人文社科背景的學生參與，但多面臨課程難度高、棄修比例也較高的狀況，因此，了解學生的背景，會牽涉到課程清單是否真能對準學生需求。

葛如鈞談到，若修讀聯盟課程的學生多非工程、資訊領域，則自然需要增加如入門基礎、應用課程，以幫助學生；反之，但若修課學生多具備工程、電機等背景，課程則自然能更深入專業領域。建議教育部要更積極，畢竟要知己知彼才能打勝仗。

再者，葛如鈞也指出，部分聯盟學校修讀人數僅個位數，若學校已具備相關課程資源則無可厚非，但若沒有相關課程又缺乏推動量能，則教育部也有必要加以了解，探究原因。

東海大學校長張國恩則表示，聯盟部分課程確實比較難或達研究所等級，東海大學除了鼓勵學生上課、配有協同教師，也另外再安排助教協助；學生是否願意修課評估也與學校氛圍有關，東海早先已將AI課程列為必修，多能提升學生再修讀相關課程意願。

但張國恩也提醒，國內很多大學不缺優秀的AI師資、課程，學生原先校內就有不錯的課程，自然無需再修讀聯盟課程；若能對準非理工背景學生需求，相信滲透率會更好。

教育部表示，目前TAICA僅蒐集學生就讀學校、學分取得情形，為進一步了解各聯盟學校學生申請與修讀狀況，研議自114學年度第2學期起，蒐集增列聯盟學校、學系及學生修讀情形資料。

教育部 東海大學 科系
