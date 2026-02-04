教育部AI聯盟研議延伸至高中 擬用多元選修課 教師批想法「太美好」
教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育部計畫辦公室去年底找數名高中教師召開線上會議，但知情人士向本報指出，教育部欲推行至高中，但要求高中生透過影片學習不免太理想，建議還是要與高中教師合作，而非要求高中生直接去看大學教授線上課程。
教育部常務次長朱俊彰回應，目前規劃希望往下延伸至高中服務。至於方式，教育部會重新剪輯課程教材，畢竟是不一樣的對象，而TAICA課程主要均用線上進行，但也考慮到高中現場要有人帶領，目前仍由國教署和學校溝通。
朱俊彰也談到，不可能放在必修課推行，評估只能安排於多元選修、特色課程或自主學習，但教育部不強制，如同大學端也是學校要先準備好、願意承認跨校選修學分再與教育部申請，高中端亦然，取決於學校教師是否願意、是否做好準備，「不會一個口令一個動作要求都要做。」
知情人士向本報指出，國教署去年底召開線上會議，請與會教師至清大MOOCs觀看三門不同的大學線上課程並徵詢意見，稱會有助教到高中協助教學。
知情人士指出，該計畫傾向使用高中多元選修課，但被認為不可行，在於多元選修要寫計畫並上傳課程平台，接受教育部委員檢視才能開課，若教師已擬定計畫與綱要，為何還要分給大學？但教育部也無說死是否只能於多元選修運行，只是希望有人能協助推動。
「我認為，他們把高等教育放入高中的想法太美好。」該名人士談到，高中目前也有ＡＩ課程，都是高中教師知道學生程度、背景依此設計，建議還是要與高中老師合作，而非讓學生直接來看大學課程、將助教當ＱＡ機，否則學生既不接受也可能學不好。
全中教理事長史美奐也談到，學制、課綱彈性都有限，「沒有這麼大的空間能塞計畫。」若屆時選用自主學習時段，也不可能就這樣把學生放著不管，又不算學分、也沒算老師鐘點，那誰要幫忙看學生。
史美奐也說，如國科會曾推動大學與高中合作課程開發的高三計畫，也幫高中培養種籽教師；台北市也推動數位實中，學生雖是閱覽線上課程，但需自行提出課程學習計畫、考核點，且通過教師審核，期末時檢驗是否達成設定的學習目標，應是能借鏡的機制。
