快訊

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，研議延伸至高中。圖／聯合報系資料照片
教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，研議延伸至高中。圖／聯合報系資料照片

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育部計畫辦公室去年底找數名高中教師召開線上會議，但知情人士向本報指出，教育部欲推行至高中，但要求高中生透過影片學習不免太理想，建議還是要與高中教師合作，而非要求高中生直接去看大學教授線上課程。

教育部常務次長朱俊彰回應，目前規劃希望往下延伸至高中服務。至於方式，教育部會重新剪輯課程教材，畢竟是不一樣的對象，而TAICA課程主要均用線上進行，但也考慮到高中現場要有人帶領，目前仍由國教署和學校溝通。

朱俊彰也談到，不可能放在必修課推行，評估只能安排於多元選修、特色課程或自主學習，但教育部不強制，如同大學端也是學校要先準備好、願意承認跨校選修學分再與教育部申請，高中端亦然，取決於學校教師是否願意、是否做好準備，「不會一個口令一個動作要求都要做。」

知情人士向本報指出，國教署去年底召開線上會議，請與會教師至清大MOOCs觀看三門不同的大學線上課程並徵詢意見，稱會有助教到高中協助教學。

知情人士指出，該計畫傾向使用高中多元選修課，但被認為不可行，在於多元選修要寫計畫並上傳課程平台，接受教育部委員檢視才能開課，若教師已擬定計畫與綱要，為何還要分給大學？但教育部也無說死是否只能於多元選修運行，只是希望有人能協助推動。

「我認為，他們把高等教育放入高中的想法太美好。」該名人士談到，高中目前也有ＡＩ課程，都是高中教師知道學生程度、背景依此設計，建議還是要與高中老師合作，而非讓學生直接來看大學課程、將助教當ＱＡ機，否則學生既不接受也可能學不好。

全中教理事長史美奐也談到，學制、課綱彈性都有限，「沒有這麼大的空間能塞計畫。」若屆時選用自主學習時段，也不可能就這樣把學生放著不管，又不算學分、也沒算老師鐘點，那誰要幫忙看學生。

史美奐也說，如國科會曾推動大學與高中合作課程開發的高三計畫，也幫高中培養種籽教師；台北市也推動數位實中，學生雖是閱覽線上課程，但需自行提出課程學習計畫、考核點，且通過教師審核，期末時檢驗是否達成設定的學習目標，應是能借鏡的機制。

教育部 教師 多元選修
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高中赴海外交換放寬 部定、校訂必修可採數位學習

就任澎湖科大校長 李文熙盼成為引以為傲大學

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

為藝才班學生加值 教育部邀請9頂尖海外音樂家授課

相關新聞

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾...

高中赴海外交換放寬 部定、校訂必修可採數位學習

為了讓高中學生到海外學習、當交換生更有彈性，教育部近期修正評量辦法，開放高中生在海外期間，可透過「數位學習」方式，修讀台...

國中代理職缺只做5個月還要兼組長 工會批把代理老師當免洗筷

從2023年開始，全國代理、代課教師寒、暑假都能有完整聘期，但台北市近期有國中招考代理教師，仍開出聘期不完整、還要兼任組...

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

賴總統書單曝光！台北國際書展推薦63本 聯經出版2棒球書在列

台北國際書展本周登場，賴清德總統在臉書分享推薦書單，他推薦的63本中，其中6本與美中相關，包含解構美中冷戰、嚇阻中共侵台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。