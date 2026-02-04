快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾多學者批評。對此，吳誠文於臉書上正式道歉，任何批評指教他都承受，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。

國科會本周一召開科研成果多元評量記者會，會中吳誠文回應「丟臉說」被學者批評時，再度重申好的研究單位不該計算論文數量，而是要有公平、好的評量機制，他也提到對於有些學者認為政府投入的資源不夠，甚至沒有研究設備等的說法，讓人看不起。這些發言，引發眾多學者不滿，包括科技部前部長陳良基也在臉書寫道，若以創造價值為目標，政府可以做許多制度面的改善，教授無法獨立前行。

吳誠文昨晚於臉書上指出，國科會記者會之後媒體有許多報導，他感謝所有到場的媒體朋友，敬業精神令他感動，

但他認為，受到許多因素限制，一篇報導要完整涵蓋他冗長的發言是不可能的，摘要報導也相當困難，因此難免要有所取捨。

他也提到，每位讀者各自看了不同的報導會自己解讀、會有不同角度、不同理解程度，不同立場等等。所以，任何的批評指教他都承受，沒有任何怨言。

最後他更說，如果有人覺得他對他（她）有所不敬，並非他的本意，對所有受到負面影響的人他鄭重致歉。

吳誠文 國科會 記者會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

學術界指政府投入資源太少無法第一 吳誠文再批：這種說法讓他看不起

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

中科院攜手資策會！用台版 LLM 泰德打造國家級無人機自主生態系

相關新聞

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾...

高中赴海外交換放寬 部定、校訂必修可採數位學習

為了讓高中學生到海外學習、當交換生更有彈性，教育部近期修正評量辦法，開放高中生在海外期間，可透過「數位學習」方式，修讀台...

國中代理職缺只做5個月還要兼組長 工會批把代理老師當免洗筷

從2023年開始，全國代理、代課教師寒、暑假都能有完整聘期，但台北市近期有國中招考代理教師，仍開出聘期不完整、還要兼任組...

賴總統書單曝光！台北國際書展推薦63本 聯經出版2棒球書在列

台北國際書展本周登場，賴清德總統在臉書分享推薦書單，他推薦的63本中，其中6本與美中相關，包含解構美中冷戰、嚇阻中共侵台...

賴總統「找好老師不如找好書」惹議 羅廷瑋：開脫教育政策怠惰

賴清德總統言論惹議。賴清德昨出席國際書展表示「找老師不如找好書」，引起教師團體批評。國民黨立委羅廷瑋今批賴清德「用詞失當...

賴總統「找好老師不如找好書」挨轟…陳培瑜：我在現場 別斷章取義

賴清德總統昨出席國際書展時提到，好老師可遇不可求，「不如找本好書」，引發教師界不滿，總統府發言人郭雅慧也還原賴總統完整發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。