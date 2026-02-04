「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾多學者批評。對此，吳誠文於臉書上正式道歉，任何批評指教他都承受，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。

國科會本周一召開科研成果多元評量記者會，會中吳誠文回應「丟臉說」被學者批評時，再度重申好的研究單位不該計算論文數量，而是要有公平、好的評量機制，他也提到對於有些學者認為政府投入的資源不夠，甚至沒有研究設備等的說法，讓人看不起。這些發言，引發眾多學者不滿，包括科技部前部長陳良基也在臉書寫道，若以創造價值為目標，政府可以做許多制度面的改善，教授無法獨立前行。

吳誠文昨晚於臉書上指出，國科會記者會之後媒體有許多報導，他感謝所有到場的媒體朋友，敬業精神令他感動，

但他認為，受到許多因素限制，一篇報導要完整涵蓋他冗長的發言是不可能的，摘要報導也相當困難，因此難免要有所取捨。

他也提到，每位讀者各自看了不同的報導會自己解讀、會有不同角度、不同理解程度，不同立場等等。所以，任何的批評指教他都承受，沒有任何怨言。

最後他更說，如果有人覺得他對他（她）有所不敬，並非他的本意，對所有受到負面影響的人他鄭重致歉。