高中赴海外交換放寬 部定、校訂必修可採數位學習

為了讓高中學生到海外學習、當交換生更有彈性，教育部近期修正評量辦法，開放高中生在海外期間，可透過「數位學習」方式，修讀台灣課綱的部定及校訂必修課程。

國際扶輪（Rotary International）3521地區總監林振邦、3510地區總監邱綉惠等一行人今天拜會教育部長鄭英耀，雙方就高中國際學習、文化交流交換意見。

教育部會後發布的新聞稿指出，會中教育部長鄭英耀等人提及，近年為打破高中生赴國外學習須辦理休學的既有框架，陸續修正「高級中等學校學生學習評量辦法」，逐步完善配套措施，不僅提升了教育制度的韌性，更讓數位學習轉化為學生跨國學習的強力後盾。

過去高中生如果要到海外交換，往往須先在台灣休學，勢必影響到生涯規劃。教育部近年逐步修法，包括發布列抵學分的審查標準，以及訂定參考指引，讓學校辦理學生赴海外的權益和注意事項時更有依據。

教育部於去年（民國114年）12月底修正發布「高級中等學校學生學習評量辦法」第19條，進一步開放學生於國外學習期間，高中的部定課程（國、英、數等學科）、校訂必修課程（特色課程、專題等），也可改以「數位學習課程」方式修習，例如透過指定的線上學習平台上課。

上述修法讓學生到海外交換更有彈性。但為顧及課程品質，以及教師打分數時的公平性，學校開設的數位課程，都須經過主管機關審查才能實施。

另外，第19條開放，高中生到大專校院修讀的預修、進階課程，也可採用數位方式。這項修法是為鼓勵學校開設多元課程，促進學生適性發展和激發潛能。

教育部表示，將持續營造更具彈性與包容性的國際學習環境，協助青年學子拓展國際視野，穩健邁向世界。