國中代理職缺只做5個月還要兼組長 工會批把代理老師當免洗筷

從2023年開始，全國代理、代課教師寒、暑假都能有完整聘期，但台北市近期有國中招考代理教師，仍開出聘期不完整、還要兼任組長的代理教師職缺，在教師社群引發熱議。全國代理暨代課教師產業工會今日嚴厲譴責教育現場的血汗現狀，呼籲台北市教育局禁止各校開出這種「剝削性」職缺，把代理教師當成免洗筷。

代理教師工會指出，該職缺月薪僅3萬8000元、聘期僅5個月，還要求代理教師擔任衛生組長職，並兼顧12節課務。該職缺資訊在網路上流傳後，引發眾多教師與網友熱議，批評聘期簡直「羞辱」人。

代理教師工會理事長黃湘仙指出，台北市身為首善之都，卻帶頭開出令人咋舌的條件，「暑假一到，直接叫老師滾人，這就是首善之都的待客之道？」黃湘仙說，這種「自助餐式」的聘期，讓老師在7、8月無薪可領、勞健保中斷，更惡劣的是，學校往往利用職場倫理進行情緒勒索，要求已被解聘的老師在暑假期間「無薪回校交接行政業務」。此等行徑，無異於將代理教師視為免洗筷。

黃湘仙表示，像代理教師這種短期、高壓、低薪且隨時會失業的職缺，要求應徵者具備教學熱忱簡直是道德綁架。在現今缺工環境下，去跑外送、去飲料店打工，身心壓力都比在台北市當「行政組長」來得輕鬆且更有尊嚴。這也正是為何台北市頻頻發生三招、四招都找不到老師的根本原因。

黃湘仙也向台北市的家長們喊話，當孩子在學校是由一位領著低薪、背負海量行政公文、隨時擔心暑假失業、被壓榨到喘不過氣的老師來教導時，受教品質真的能得到保障嗎？崩壞的勞動環境，留不住正常的人才，最終受害最深的依然是無辜的學生。

代理教師產業工會呼籲台北市教育局，應立即檢討並禁止各校開出此類剝削性職缺，給予代理教師完整一年聘期及合理待遇，別再讓「熱忱」成為壓榨勞工的遮羞布。