賴總統書單曝光！台北國際書展推薦63本 聯經出版2棒球書在列

台北國際書展本周登場，賴清德總統在臉書分享推薦書單，他推薦的63本中，其中6本與美中相關，包含解構美中冷戰、嚇阻中共侵台野心等等；此外，身為棒球迷的賴總統也推薦了聯經出版的野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶。

賴總統指出，2026年，邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化。讓我們用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者。

賴總統公布今年在書展的購書書單如下 ：