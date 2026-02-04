賴總統書單曝光！台北國際書展推薦63本 聯經出版2棒球書在列
台北國際書展本周登場，賴清德總統在臉書分享推薦書單，他推薦的63本中，其中6本與美中相關，包含解構美中冷戰、嚇阻中共侵台野心等等；此外，身為棒球迷的賴總統也推薦了聯經出版的野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶。
賴總統指出，2026年，邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化。讓我們用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者。
賴總統公布今年在書展的購書書單如下 ：
（1）陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方（聯經）
（2）台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景（聯經）
（3）野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶（聯經）
（4）青色之花（聯經）
（5）日花閃爍：台語的美麗詞彙＆一百首詩（時報）
（6）天命：台灣民主運動者許信良的一生見證（時報）
（7）山爺（聯合文學）
（8）大腿山（九歌）
（9）在燈暗的時候唱歌給自己聽（悅知文化）
（10）覓蜆仔（鏡萬象）
（11）槍聲（經典版）：台語二二八小說集（前衛）
（12）蕉葉與樹的約定（鏡文學）
（13）從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移（健行文化出版社）
（14）一個春天的童話：小說亮均、亭均（前衛）
（15）民主台灣一百年：跨世紀的民主運動（前衛）
（16）祝你快樂：魏廷朝給孩子的信（前衛）
（17）台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思（左轉有書）
（18）台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事（二十張）
（19）成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女（春山）
（20）此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅（春山）
（21）李登輝與台灣的國家認同（有理）
（22）臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同（明白）
（23）不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心（一卷文化）
（24）蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權（商業周刊）
（25）李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲（前衛）
（26）間隙（臉譜）
（27）怪島奇譚（蓋亞）
（28）金門衛生兵的日子（燎原）
（29）課金派戀愛（大辣）
（30）空笑夢圖像小說：第一卷．黃金樓（遠流）
（31）器官拼圖（鯨嶼文化）
（32）這裡不簡單1：不簡單的棒球場（小木馬）
（33）在鳥籠出生的小綠和他的朋友們（是路故事有限公司）
（34）爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）（斑馬線文庫）
（35）三隻腳的食蟹獴與巨人（大塊文化）
（36）請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！（大塊文化）
（37）當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題（商周）
（38）共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則（商周）
（39）十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）（時報出版）
（40）我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀（時報出版）
（41）廚房キッチン（時報出版）
（42）我與城市（時報出版）
（43）繼承經濟：是時候談談父母銀行了，千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序（麥田）
（44）台灣古建築裝飾深度導覽圖錄（貓頭鷹）
（45）何日君再來（木馬文化）
（46）玫瑰玫瑰我愛你（洪範）
（47）穿越時光見到你：36場歷史縫隙的世代對話（文訊雜誌社）
（48）出太陽（九歌）
（49）撒旦的探戈（聯合文學）
（50）所在（聯合文學）
（51）掛蠓罩的暗暝（維京）
（52）突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白（聯經）
（53）工作排毒：讓你咻咻咻的工作編輯術（逗點文創結社）
（54）做書的人2：探訪韓國書業人士浪漫的人生選擇（逗點文創結社）
（55）入陣者：台灣勞工運動三十年，一場尊嚴與抵抗的對話（衛城出版）
（56）敵人 L’ennemi（大塊文化）
（57）循環在有無之間：永豐一百年的永續智慧（大塊文化）
（58）「發現太平洋抹香鯨」三部曲：台灣π、海洋台灣新地標、浮島（大塊文化）
（59）中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命（今周刊）
（60）馬斯克的X帝國：矽谷最瘋狂！一場價值440億美元的推特權力遊戲（今周刊）
（61）解構美中冷戰：看懂比美蘇更複雜的新格局，從貿易戰到軍備競賽，台灣身處關鍵十字路口（今周刊）
（62）圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略（今周刊）
（63）為什麼全世界都在缺貨？：跨越全球的供應鏈風暴，揭開穩定生活的幻象（今周刊）
延伸閱讀
