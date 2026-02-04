賴總統「找好老師不如找好書」惹議 羅廷瑋：開脫教育政策怠惰

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2026台北國際書展昨上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。賴清德昨出席國際書展表示「找老師不如找好書」，引起教師團體批評。記者曾學仁／攝影
賴清德總統言論惹議。賴清德昨出席國際書展表示「找老師不如找好書」，引起教師團體批評。國民黨立委羅廷瑋今批賴清德「用詞失當」，賴清德可以倡議閱讀與學習，但不應以簡化甚至失衡的論述，貶抑教師專業角色，為政府教育政策的無力與改革怠惰開脫。

賴清德昨出席國際書展，表示「與其找好老師，不如找好書」，引發批評。羅廷瑋今表示，這樣的發言不只是用詞失當，而是赤裸裸暴露出政府對教育制度責任的逃避，以及對第一線教師專業的嚴重輕忽。

羅廷瑋指出，閱讀固然重要，但教師的角色，從來不是書籍的附屬品。教師在教育現場，承擔的是學習引導、課程判斷、班級經營與學生差異回應等高度專業工作，是教育體系中不可替代的核心角色，絕非一句「找好書」即可取代。

羅廷瑋強調，長期以來，第一線教師承受的，卻是行政業務不斷加碼、教學專業空間被持續壓縮、責任範圍無限擴張，政府卻始終無法提出有效的減壓、留任與支持。

羅廷瑋表示，在這樣的結構性困境下，賴總統拋出「找老師不如找好書」的說法，等同於將教育體系的結構性失衡，轉化為個人努力與資源選擇的問題，進而淡化政府在教育政策上應負的責任。

羅廷瑋進一步批，若書籍真能取代教師的專業功能，國家多年來投入大量公共資源建立的師資培育制度，是否形同虛設？教育部在師資養成、留任與工作條件改善上的政策失靈，又該由誰負責？

羅廷瑋呼籲，賴清德應全面檢討現行教育政策與師資制度，正視教師工作條件持續惡化及制度長期失衡的結構性問題。賴總清德固然可以倡議閱讀與學習，但不應以簡化甚至失衡的論述，貶抑教師專業角色，藉此為政府教育政策的無力與改革怠惰開脫。

國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
相關新聞

賴總統「找好老師不如找好書」挨轟…陳培瑜：我在現場 別斷章取義

賴清德總統昨出席國際書展時提到，好老師可遇不可求，「不如找本好書」，引發教師界不滿，總統府發言人郭雅慧也還原賴總統完整發...

賴總統書展籲「追逐名師不如找好書」 全教產轟：貶低教師應道歉

2026年台北國際書展3日開幕，賴清德總統出席致詞時表示：「我始終相信，教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。」強調閱讀對孩子的成長與國家文化的重要性。然而相關言論卻引發教師團體不滿，全國教育產業總工會（全教產）隨即發表新聞稿，批評此說法對教師職業不尊重，並呼籲總統公開道歉。

公立園所制度缺彈性 共學推廣不易

目前幼老共學在台灣仍多屬實驗性質，實際執行的園所，也多以私立幼兒園為主。朝陽科技大學副教授張善斌說，原因並不難理解，私立...

陌生長輩進校園 「幼老共學」難在化解家長疑慮

當「幼老共學」被視為高齡化社會下一種促進世代理解、拉近社區距離的做法時，走進幼兒園現場，事情沒有想像中那麼簡單。對不少園...

幼兒園促幼老共學 「給長輩一個出門的理由」

擅長製作客家草仔粿的阿嬤，在課程中分享童年回憶，她還親手做粿給大家品嘗，因為太好吃，開啟網路販售。八十七歲奶奶畫畫無法控...

特教加給調升「先核定卻晚生效」 師嘆：特師是二等公民？

教育部去年12月宣布導師職務加給、代課鐘點費調升，並回溯到9月生效，凍漲30年的特教職務加給則是在去年9月宣布調升，但要...

