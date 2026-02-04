賴總統「找好老師不如找好書」惹議 羅廷瑋：開脫教育政策怠惰

賴清德總統言論惹議。賴清德昨出席國際書展表示「找老師不如找好書」，引起教師團體批評。國民黨立委羅廷瑋今批賴清德「用詞失當」，賴清德可以倡議閱讀與學習，但不應以簡化甚至失衡的論述，貶抑教師專業角色，為政府教育政策的無力與改革怠惰開脫。

賴清德昨出席國際書展，表示「與其找好老師，不如找好書」，引發批評。羅廷瑋今表示，這樣的發言不只是用詞失當，而是赤裸裸暴露出政府對教育制度責任的逃避，以及對第一線教師專業的嚴重輕忽。

羅廷瑋指出，閱讀固然重要，但教師的角色，從來不是書籍的附屬品。教師在教育現場，承擔的是學習引導、課程判斷、班級經營與學生差異回應等高度專業工作，是教育體系中不可替代的核心角色，絕非一句「找好書」即可取代。

羅廷瑋強調，長期以來，第一線教師承受的，卻是行政業務不斷加碼、教學專業空間被持續壓縮、責任範圍無限擴張，政府卻始終無法提出有效的減壓、留任與支持。

羅廷瑋表示，在這樣的結構性困境下，賴總統拋出「找老師不如找好書」的說法，等同於將教育體系的結構性失衡，轉化為個人努力與資源選擇的問題，進而淡化政府在教育政策上應負的責任。

羅廷瑋進一步批，若書籍真能取代教師的專業功能，國家多年來投入大量公共資源建立的師資培育制度，是否形同虛設？教育部在師資養成、留任與工作條件改善上的政策失靈，又該由誰負責？

羅廷瑋呼籲，賴清德應全面檢討現行教育政策與師資制度，正視教師工作條件持續惡化及制度長期失衡的結構性問題。賴總清德固然可以倡議閱讀與學習，但不應以簡化甚至失衡的論述，貶抑教師專業角色，藉此為政府教育政策的無力與改革怠惰開脫。 國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片