賴總統「找好老師不如找好書」挨轟…陳培瑜：我在現場 別斷章取義

賴清德總統昨出席國際書展時提到，好老師可遇不可求，「不如找本好書」，引發教師界不滿，總統府發言人郭雅慧也還原賴總統完整發言說明。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，她全程都在現場，原文其實是在告訴大家閱讀的重要性，請大家不要斷章取義。

郭雅慧昨深夜貼出賴總統致詞逐字稿，內容包括「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫。」

陳培瑜今上午被問及此事，她說，她昨天剛好全程也在現場，總統原文其實是在告訴大家閱讀的重要性，但她非常遺憾，全教產的老師朋友絕對不要被相關的新聞媒體誤導、不要斷章取義。

陳培瑜強調，總統的原文指的是當我們對於孩子有期待時，希望孩子可以選一個好學校、好學校裡面的好老師，然後孩子除了跟老師學習之外，孩子還可以透過閱讀自學，所以總統要強調的是閱讀學習的自學跟老師給予的教導同樣重要，請大家不要斷章取義。