賴總統書展籲「追逐名師不如找好書」 全教產轟：貶低教師應道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統在書展稱「追逐名師不如找到好書」，引起全教產抗議。記者曾學仁／攝影
2026年台北國際書展昨（3）日開幕，賴清德總統出席致詞時表示：「我始終相信，教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。」強調閱讀對孩子的成長與國家文化的重要性。然而相關言論卻引發教師團體不滿，全國教育產業總工會（全教產）隨即發布新聞稿，批評此說法對教師職業不尊重，並呼籲總統公開道歉。

賴清德總統昨日在書展中致詞表示：「我個人非常重視閱讀。」擔任台南市長時，很多家長想要讓孩子擠進明星學校或明星老師的班級，「我當然不同意這樣的事情」。當時他跟台南市的校長、老師和家長說：「要找一個好學校，擠進去一個好學校，不如碰到一個好老師」。但好老師可遇不可求，「你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書。」

賴總統也在臉書發文指出：「我始終相信，教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。因為書，才是每位孩子都能一再遇見、長久陪伴的良師。因此，除了在台南市推動閱讀計畫，過去幾年，從行政院長、副總統到現在身為總統，我都持續支持閱讀推廣活動與文化幣政策。」

不過，全教產理事長林蕙蓉指出，教師除了教授課本知識，還肩負學生心理輔導、人際關係、生活教育等多重角色，總統在國際書展場合說出「與其找好老師，不如找本好書」，形同貶低教師專業，讓基層教師感到受辱。

林蕙蓉也批評，近年從退休金改革、解聘辦法、校事會議制度，到大量濫訴與惡意指控教師，整體環境已讓教師身心承受極大壓力，而此次總統發言更是雪上加霜。她並提及教育部長過去曾表示「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，同樣引發教師反感。

全教產呼籲總統向全台教師道歉，並強調「國將興，必貴師而重傅」，尊師重道是壯大台灣、照顧學生、提升國力的第一步。

