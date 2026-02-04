聽新聞
陌生長輩進校園 「幼老共學」難在化解家長疑慮

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
陽光森林幼兒園邀請長輩入園共學。從中發現，幼老的成長都很豐碩。圖／新竹陽光森林幼兒園提供
陽光森林幼兒園邀請長輩入園共學。從中發現，幼老的成長都很豐碩。圖／新竹陽光森林幼兒園提供

當「幼老共學」被視為高齡化社會下一種促進世代理解、拉近社區距離的做法時，走進幼兒園現場，事情沒有想像中那麼簡單。對不少園所來說，難的其實不在活動怎麼設計，而是如何解除家長疑慮，讓家長共同認同這件事情。

「園長媽媽，你現在比較喜歡老人家了吧？下次如果有老人家來，請你先跟我講，我會請假帶孩子出去公園散步。」新竹市佳佳幼兒園園長葉桂娥，至今仍記得一位年輕媽媽對她說的那句話。

面對家長的排斥，葉桂娥沒有強硬說服，而是一次次誠實告知行程，並清楚說明，爺爺奶奶只會在公共區域活動，不會介入教學現場。起初，那位媽媽用請假避開活動，但幾次下來，看見園所一再預告、流程透明，也沒有發生她擔心的狀況，態度慢慢軟化。

站在教育的立場，葉桂娥很清楚自己的決定，對於幼兒教育是正面的。她說，老人家的存在，讓孩子看到不同年齡、不同身體狀態的樣貌，對幼兒來說，更是成長與多元感受。

同樣面對家長疑慮，新竹市私立陽光森林幼兒園園長向翊華選擇讓家長走進教室觀課，甚至跟孩子一起上課。

即便如此，仍有家長無法接受，選擇離開。她坦言，雖然這是一種損失，但不能就此停下一件對孩子有益的事情。

