私大校院協進會改選 輔大校長藍易振新任理事長

中央社／ 新北3日電
輔大校長藍易振。記者江婉儀／攝影
中華民國私立大學校院協進會，今天舉行第20屆理事會議，會中順利選出輔仁大學校長藍易振擔任理事長，隨即完成交接；藍易振表示，盼深化私大校院的轉型與國際化。

藍易振與卸任理事長何明果完成交接後表示，接棒後深覺「任重道遠」，他將在既有堅實基礎上，進一步深化私大校院的轉型與國際化。

他表示，將尋求私大校院間透過資源共享機制的可能性，讓盟校間以更靈活方式擁抱AI技術，培育符合未來產業需求的數位人才。

私立大學校院協進會成立於民國83年1月18日，屬非營利社會團體的公益性質，以提升高等教育水準、促進私立大學校院校務發展為宗旨；理事長為2年1任。藍易振任期至117年2月2日止。

藍易振 理事長 輔仁大學

