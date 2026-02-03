快訊

教育部推就學支持措施 114至116學年學雜費凍漲

中央社／ 台北3日電
教育部。圖／聯合報系資料照片
教育部。圖／聯合報系資料照片

教育部今天表示，為減輕青年就學負擔，持續推動就學支持措施，行政院也通過特別預算，編列經費補助國立及私立大專，並規範114至116學年不漲學雜費，每年約可照顧91萬名學生。

教育部發布新聞稿指出，為落實教育平權、減輕學生及家庭教育支出負擔，教育部近年持續推動高中職及大專校院各階段的就學支持措施，從學費減免、弱勢學生補助到就學貸款與獎助學金，協助青年安心就學、穩定發展。

教育部提到，在高中職階段，政府推動（含五專前三年）免學費政策，涵蓋公私立高中職；在高教階段，教育部推動「拉近公私立大專校院學雜費差距」政策，私立大專生每年最高減免學雜費新台幣3.5萬元；針對公私立大專的經濟弱勢生，搭配加碼補助措施，1年最高補助5.5萬元。

教育部說明，行政院已通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，其中教育部為強化高教人才培育並協助學校因應國際局勢變動帶來的衝擊，編列經費補助各國立及私立大專校院，並規範114至116學年3年內不調漲學雜費，預估每年約可照顧91萬名學生。

在弱勢生方面，教育部結合學雜費減免與大專弱勢學生助學計畫，每年協助數十萬名學生減輕就學經濟壓力；教育部也精進就學貸款相關措施，放寬申貸與還款條件，家庭年所得120萬元以下學生均可申貸且在學期間免利息，約97%貸款學生、約15萬人在學期間享免息措施。

另外，教育部於114學年試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，試辦名額共8000名，獲獎學生每月可獲發8000元或1萬元，試辦期共9個月，合計可獲發7.2萬元或9萬元，勵學獎學金採「經濟不利＋成績優異」雙重條件，由學校主動比對並進行綜合審查。

