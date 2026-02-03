特教加給調升「先核定卻晚生效」 師嘆：特師是二等公民？

教育部去年12月宣布導師職務加給、代課鐘點費調升，並回溯到9月生效，凍漲30年的特教職務加給則是在去年9月宣布調升，但要到今年2月才生效。先公布的卻晚拿到，引發特教師反彈，教育部對此表示，已邀集縣市召開第一次諮詢會議，將持續研議辦理。

教育部長鄭英耀去年9月親自宣布，30多年沒有調整的特教職務加給已獲行政院核定，今年2月起從每月1800元調增為2800元。然而，教育部又在12月底公布導師職務加給、代課鐘點費等教師待遇調升，且均得回溯自2025年9月1日生效，形成特教加給「調升先宣布、加薪卻比別人晚」的矛盾情形。

對此，立委張雅琳一個月前在教文委員會中質詢，詢問特教加給是否可能如待遇調升回溯，當時教育部政務次長張廖萬堅說，溝通時有4個縣市不同意回溯，只好從今年2月開始。

當時立委亦提案，請教育部針對特殊教育教師加給未比照其他教師待遇調整回溯至2025年9月1日一案，研議補救與回溯機制。一個月期限將至，國教署對此僅表示，已邀集縣市召開第一次諮詢會議，將持續研議辦理。

國教署說明，特殊教育職務加給經行政院於2025年6月12日核定，自2016年2月1日起，具特教教師證者每月由1800元調增至2800元，未具特教教師證者每月由600元調增至900元。而行政院去年底核定的導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費調升，特教教師亦在適用範圍。

全教總特教委員會主委鍾正信說，導師費、鐘點費的調增與回溯固然是好消息，但同屬職務加給的特教加給，卻有「先核定、晚生效、未回溯」的不合理現象，讓他直言：「特師難道是二等公民嗎？」

鍾正信呼籲，教育部在調升教師待遇的做法不該一國多制，造成制度性的歧視，應該立即修正做法，讓特教加給調升回溯至2025年9月1日生效實施。