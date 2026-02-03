新莊補習班違法經營罰225萬罰不怕 議員批應斷水斷電
新北市新莊區怡德文理語文短期補習班長期未立案違法經營，新北市議員陳世軒批評，該業者被教育局開罰破200萬，卻依舊開班授課，根本無視公權力，屢罰不怕，呼籲教育局應採強制斷水斷電，同時協助保障學生權益。教育局回應，該業者已被開罰225萬元，已提報公安稽查小組，儘速安排聯合稽查。
該補習班去年3月被教育局當場稽查到老師正在上課，立即勒令停業並裁罰25萬元，去年已累罰150萬元。陳世軒指出，今年1月他接獲民眾陳情，業者至今仍未撤離，甚至傳出有老師打學生。經通報後，教育局在1月28、29日複查後再罰共50萬，並張貼公告。沒想到30日民眾再度反映，該業者仍開班授課，且現場不見教育局所張貼的公告，懷疑補習班為隱匿家長故意撕除。
陳世軒團隊在2月2號晚間赴現場，發現補習班裡頭燈火通明在上課，外頭則有教育局人員稽查，並告知家長情況。陳世軒認為，雖然教育局再開罰業者25萬元，並要求負責人說明疑似撕除停辦處分，涉嫌不當管教也立案調查中，但近1年來，累罰破200萬元，業者仍視法規於無物，萬一補習班內有發生任何問題，到時候誰負責？
對此，陳世軒向教育局提出4項要求，第一、採取行政強制措施，業者已多次違反「補習及進修教育法」，且無視撤銷處分，教育局應立即會同公共安全聯合稽查小組，依「行政執行法」採取斷水斷電等直接強制處分。
第二、針對民眾檢舉不當對待事件，教育局必須限期完成調查，並了解涉案老師是否具教師資格。若查證屬實，應重罰負責人並將涉案老師列入全國不適任人員系統；第三、教育局不應只發函給鄰近學校，應更積極協助已報名的家長辦理退費，確保家長與學生的權益；第四、應加強稽查全新北市未立案補習班違法經營之情形。
教育局回應，已持續列管該業者並稽查共11次，已裁罰150萬元。但業者拒不遵令停辦，教育局於1月28日、1月29日及2月2日再度複查，確認仍對國小學生教學，已依「補習及進修教育法」按日連續處罰75萬元、勒令停辦並公告，累計裁罰金額高達225萬元。
教育局表示，已提報市府公共安全聯合稽查小組列管，將儘速會同消防、工務等單位公共安全聯合稽查。倘再查獲持續違法授課情形，除依法從重裁處外，將視情節斷水、斷電。另已函請學生所屬學校主動聯繫家長，協助學生儘速轉銜至合法立案補習班；並於2月2日起於該違法場所外現場發放宣導單，清楚告知風險與查詢管道。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言