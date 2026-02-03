新莊補習班違法經營罰225萬罰不怕 議員批應斷水斷電

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新莊區怡德文理語文短期補習班長期未立案違法經營，教育局於1月29日該違法場所張貼公告示警。圖／新北市教育局提供
新北市新莊區怡德文理語文短期補習班長期未立案違法經營，新北市議員陳世軒批評，該業者被教育局開罰破200萬，卻依舊開班授課，根本無視公權力，屢罰不怕，呼籲教育局應採強制斷水斷電，同時協助保障學生權益。教育局回應，該業者已被開罰225萬元，已提報公安稽查小組，儘速安排聯合稽查。

該補習班去年3月被教育局當場稽查到老師正在上課，立即勒令停業並裁罰25萬元，去年已累罰150萬元。陳世軒指出，今年1月他接獲民眾陳情，業者至今仍未撤離，甚至傳出有老師打學生。經通報後，教育局在1月28、29日複查後再罰共50萬，並張貼公告。沒想到30日民眾再度反映，該業者仍開班授課，且現場不見教育局所張貼的公告，懷疑補習班為隱匿家長故意撕除。

陳世軒團隊在2月2號晚間赴現場，發現補習班裡頭燈火通明在上課，外頭則有教育局人員稽查，並告知家長情況。陳世軒認為，雖然教育局再開罰業者25萬元，並要求負責人說明疑似撕除停辦處分，涉嫌不當管教也立案調查中，但近1年來，累罰破200萬元，業者仍視法規於無物，萬一補習班內有發生任何問題，到時候誰負責？

對此，陳世軒向教育局提出4項要求，第一、採取行政強制措施，業者已多次違反「補習及進修教育法」，且無視撤銷處分，教育局應立即會同公共安全聯合稽查小組，依「行政執行法」採取斷水斷電等直接強制處分。

第二、針對民眾檢舉不當對待事件，教育局必須限期完成調查，並了解涉案老師是否具教師資格。若查證屬實，應重罰負責人並將涉案老師列入全國不適任人員系統；第三、教育局不應只發函給鄰近學校，應更積極協助已報名的家長辦理退費，確保家長與學生的權益；第四、應加強稽查全新北市未立案補習班違法經營之情形。

教育局回應，已持續列管該業者並稽查共11次，已裁罰150萬元。但業者拒不遵令停辦，教育局於1月28日、1月29日及2月2日再度複查，確認仍對國小學生教學，已依「補習及進修教育法」按日連續處罰75萬元、勒令停辦並公告，累計裁罰金額高達225萬元。

教育局表示，已提報市府公共安全聯合稽查小組列管，將儘速會同消防、工務等單位公共安全聯合稽查。倘再查獲持續違法授課情形，除依法從重裁處外，將視情節斷水、斷電。另已函請學生所屬學校主動聯繫家長，協助學生儘速轉銜至合法立案補習班；並於2月2日起於該違法場所外現場發放宣導單，清楚告知風險與查詢管道。

新北市新莊區怡德文理語文短期補習班長期未立案違法經營，教育局於該補習班外現場發放宣導單。圖／新北市教育局提供
新北市新莊區怡德文理語文短期補習班長期未立案違法經營，教育局於該補習班外現場發放宣導單。圖／新北市教育局提供

