歷年之最 台灣國際科學展覽會今展開 200餘件作品入決賽
一年一度的台灣國際科學展覽會今展開，科教館表示，本次競賽共有國內外32國、667名師生、231件優勝作品進入決賽，是歷年之最，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。
科教館表示，為了讓來自不同背景的師生更增進彼此間文化和科學領域的交流，今年籌辦多項如歡迎晚會、大師講座、學生交流、教師交流、科學之旅、文化之夜等活動，也為了遠道而來的外國師生規畫城市走訪及競賽後的文化之旅，更加體驗和認識台灣獨特的文化特色。
台灣國際科學展覽會國內作品去年12月參加初審，共有500多名學生，347件作品報名，最後甄選並進入複審學生為306名、170件作品，將與來自美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克等31個參展國家或地區的87名學生、61件優勝作品，一同進入決賽，角逐大會首獎以及大會最高榮譽青少年科學獎。
今年國內增設技術型高中報名的工程學科B組，讓技高同學以實務性的研究角逐大會獎，並從中遴選代表台灣出國角逐2026年度各項國際科學盛事的青年國手。
科教館指出，為提升國內在學學生觀摩學習的機會，今年擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月6日上午09時至下午16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎對科學研究有興趣的師生到科教館切磋科學、交流心得。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言