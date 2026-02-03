快訊

歷年之最 台灣國際科學展覽會今展開 200餘件作品入決賽

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
一年一度的台灣國際科學展覽會今展開，科教館表示，本次競賽共有國內外32國、667名師生、231件優勝作品進入決賽，是歷年之最。圖／科教館提供
一年一度的台灣國際科學展覽會今展開，科教館表示，本次競賽共有國內外32國、667名師生、231件優勝作品進入決賽，是歷年之最，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

科教館表示，為了讓來自不同背景的師生更增進彼此間文化和科學領域的交流，今年籌辦多項如歡迎晚會、大師講座、學生交流、教師交流、科學之旅、文化之夜等活動，也為了遠道而來的外國師生規畫城市走訪及競賽後的文化之旅，更加體驗和認識台灣獨特的文化特色。

台灣國際科學展覽會國內作品去年12月參加初審，共有500多名學生，347件作品報名，最後甄選並進入複審學生為306名、170件作品，將與來自美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克等31個參展國家或地區的87名學生、61件優勝作品，一同進入決賽，角逐大會首獎以及大會最高榮譽青少年科學獎。

今年國內增設技術型高中報名的工程學科B組，讓技高同學以實務性的研究角逐大會獎，並從中遴選代表台灣出國角逐2026年度各項國際科學盛事的青年國手。

科教館指出，為提升國內在學學生觀摩學習的機會，今年擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月6日上午09時至下午16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎對科學研究有興趣的師生到科教館切磋科學、交流心得。

