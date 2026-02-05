2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

文／ 玉山銀行

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及學生踴躍報名，期盼透過藝術家創意與動人的彩筆，彩繪玉山與音樂人文之美，為厚植藝術創作人才盡一份心力。

本次「畫家畫玉山」徵選主題聚焦玉山國家公園的生態景物與人文特色，並新增音樂主題，創作媒材包括油彩、壓克力及膠彩，期望透過豐富藝術創作的維度，傳達對自然環境永續以及藝術人文的關懷。徵件期間自即日起至臺北時間2026年7月17日(五)截止，採線上報名，分為「社會組」、「學生組」及「國際組」三大組別，具中華民國國籍者可報名參加「社會組」與「學生組」，海外藝術創作者及在臺外籍人士則可參加「國際組」。玉山期盼匯聚來自世界各地具潛力的藝術人才，以創新多元的視角，融合自然永續與音樂元素彩繪玉山，表現具生命力的玉山之美。

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動。 玉山銀行／提供
2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動。 玉山銀行／提供

本次徵選各組將分別錄取首獎1名、特選1～3名、優選1～5名，頒發獎金、獎狀及得獎作品專輯，社會組總獎金最高新臺幣350萬元，學生組總獎金最高新臺幣140萬元，國際組總獎金最高美元13萬元。詳細資訊請見『畫家畫玉山』活動官網

「畫家畫玉山」系列活動自2012年首辦以來，已成功舉辦三屆並受到熱愛藝術人士與各界的熱烈響應，迄今累計超過5,000件作品參賽，並於2022年首設國際組，吸引來自72個國家的海外藝術家踴躍參與。透過藝術家的畫筆，呈現玉山不同的風貌與豐富的情感，累積藝術文化的底蘊。得獎作品也將在全臺北中南巡迴展出，讓社會大眾一同欣賞美麗的畫作，共享藝術的真、善、美。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。