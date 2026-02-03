快訊

搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣長楊文科今天在主管會報中宣布，自今年2月1日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，新竹縣將額外特別加碼發放行政工作獎金。圖／縣府提供
縣長楊文科今天在主管會報中宣布，自今年2月1日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，新竹縣將額外特別加碼發放行政工作獎金。圖／縣府提供

新竹縣體恤校園行政人員辛勞，縣長楊文科今天在主管會報中宣布，自今年2月1日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，新竹縣將額外特別加碼發放行政工作獎金，加碼發給校長每月3000元、主任2000 元、組長1000元，若加上教育部現行核定工作獎金，行政人員最高可領到每月5000元的工作獎金。

縣長楊文科表示，自他上任以來，縣府對教育的投資已經翻倍，從最初的100億到現在達201億，顯示縣府對教育的重視。新竹縣的各級學校的校長、老師等行政人員非常努力，縣府是所有行政工作人員的後盾，此次加碼發給校長每月3000元、主任2000元、組長1000元，讓新竹縣的學校行政人員於114學年度第二學期起享有行政獎勵，希望以全面性鼓勵學校行政人員並激勵其工作士氣。

楊文科指出，再加上教育部發放50班以上學校校長每月2000元，主任、組長1500元；未達50班校長、主任及組長每月1000元，行政人員最高可領到每月5000元的工作獎金。透過此次加碼行政獎金，展現縣府對學校行政人員專業價值的重視，期盼能吸引更多優秀人才願意投入行政職位，進一步優化校園行政效能，強化新竹縣的教育品質。

教育局長蔡淑貞表示，穩定的行政體系是優質教學環境的後盾，而學校行政人員是教育政策的關鍵推手，擔負沉重的行政工作壓力與辛勞，期盼透過本次的行政獎金加碼，厚實行政支援的效能，增進學校校務運作的品質。

蔡淑貞說，學校行政人員「難找」主因在於多數行政職務由教師兼任，除了正常授課，還須處理大量校務與公文，行政負擔沉重，近年政策與計畫增加，行政業務持續加重，卻僅靠津貼小幅調整，難以反映實際付出。本次行政獎金加碼，新竹縣政府將投入約2300萬元的教育預算，並於新學期正式實施，嘉惠新竹縣中小學共1309位校長、主任與組長。

相關新聞

公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」

教育從小做起，孩子的吸收能力很強，家庭、學校環境對孩子影響深遠。一名員工發現上班的公部門出現簡體字的幼兒教具，向主管反映後卻被指責「排外」，認為能接受英文，為什麼不能看簡體？

搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元

新竹縣體恤校園行政人員辛勞，縣長楊文科今天在主管會報中宣布，自今年2月1日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，...

最高檢察署首度進駐台北國際書展 聯手犯罪出版社打造「推理小宇宙」

來書展順便逛最高檢察署？最高檢察署堪稱台灣最神秘、也最讓人感到「壓力」的政府機關。今年台灣最高檢察署首度打破神秘、主動走...

幼老共學／長者進入幼兒園 獲家長信任是艱難第一步

幼兒園推動「幼老共學」，為孩子帶來許多意想不到的正面影響，但目前多以私立幼兒園為主。有幼兒園園長說，難的不在活動怎麼設計，而是如何解除家長疑慮，有幼兒園讓家長走進教室觀課，也有刻意安排更多可被「看見」的互動，幼老共學的路要能走下去，走得更廣，還得靠法規到位。

回應「衝論文很丟臉」 國科會主委吳誠文：學界應導回創造價值

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議對國內大學校長喊話，學術貢獻別只看論文篇數，被數字綁架，否則很丟臉，引發學術界熱議。吳誠文回應，有些聲音認為，學術沒有辦法世界第一，是因為政府投入資源太少，這種說法他真的很看不起。

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

國科會今召開記者會，主委吳誠文率3位副主委、8位處長全體出席，場面罕見、聲勢浩大。吳誠文日前呼籲，學界別再被論文數綁架，...

