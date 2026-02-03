搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元
新竹縣體恤校園行政人員辛勞，縣長楊文科今天在主管會報中宣布，自今年2月1日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，新竹縣將額外特別加碼發放行政工作獎金，加碼發給校長每月3000元、主任2000 元、組長1000元，若加上教育部現行核定工作獎金，行政人員最高可領到每月5000元的工作獎金。
縣長楊文科表示，自他上任以來，縣府對教育的投資已經翻倍，從最初的100億到現在達201億，顯示縣府對教育的重視。新竹縣的各級學校的校長、老師等行政人員非常努力，縣府是所有行政工作人員的後盾，此次加碼發給校長每月3000元、主任2000元、組長1000元，讓新竹縣的學校行政人員於114學年度第二學期起享有行政獎勵，希望以全面性鼓勵學校行政人員並激勵其工作士氣。
楊文科指出，再加上教育部發放50班以上學校校長每月2000元，主任、組長1500元；未達50班校長、主任及組長每月1000元，行政人員最高可領到每月5000元的工作獎金。透過此次加碼行政獎金，展現縣府對學校行政人員專業價值的重視，期盼能吸引更多優秀人才願意投入行政職位，進一步優化校園行政效能，強化新竹縣的教育品質。
教育局長蔡淑貞表示，穩定的行政體系是優質教學環境的後盾，而學校行政人員是教育政策的關鍵推手，擔負沉重的行政工作壓力與辛勞，期盼透過本次的行政獎金加碼，厚實行政支援的效能，增進學校校務運作的品質。
蔡淑貞說，學校行政人員「難找」主因在於多數行政職務由教師兼任，除了正常授課，還須處理大量校務與公文，行政負擔沉重，近年政策與計畫增加，行政業務持續加重，卻僅靠津貼小幅調整，難以反映實際付出。本次行政獎金加碼，新竹縣政府將投入約2300萬元的教育預算，並於新學期正式實施，嘉惠新竹縣中小學共1309位校長、主任與組長。
