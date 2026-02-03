行政院啟動花東土木工程人才培育機制 學分班3月底開課

為系統性補強花東地區公共工程人力結構，行政院公共工程委員會與國立宜蘭大學合作辦理之「土木工程學分班」，將於2026年3月底正式開班。工程會赴台東縣政府拜會副縣長王志輝，並向縣府機關內部人員進行招生宣導與課程說明，鼓勵在地公職人員及有志投入公共工程領域者踴躍參訓，強化專業職能，提升台東地區公共工程執行品質與效率。

工程會說明，公務體系長期面臨土木工程專業人力不足問題，東部地區因地理位置及交通條件限制，人才招募更為困難。以去年度為例，台東縣高普考提報職缺26名，實際僅分配6名，短缺達20名，加上當地缺乏設有土木工程學系之大專校院，影響在地人才養成。為回應此一結構性問題，在陳金德主委指示下，工程會率先試辦「花東地區土木工程學分班補助計畫」，期由教育培育端建立穩定人力供給管道。

本次學分班課程內容涵蓋國家考試核心科目及政府採購專業訓練，除可協助現職土木公職人員強化專業能力、取得採購證照外，亦可協助非土木背景之公職人員培養工程專長，拓展職涯發展；對尚未進入公部門之潛在人員，則提供修課管道，協助取得報考資格及應試知能，擴大土木工程人才來源。

2026年度花東地區土木工程學分班預計於3月底開課，授課地點設於鄰近花蓮火車站之臺鐵公司東區訓練所。針對台東同仁於說明現場提出交通往返不便之建議，工程會表示，將視首梯次開班成效，滾動檢討未來於台東設班之可行性，持續優化學習資源配置，落實區域均衡培育目標，歡迎有志從事土木工程公職的潛在人員及現職人員踴躍參訓。