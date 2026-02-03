最高檢察署首度進駐台北國際書展 聯手犯罪出版社打造「推理小宇宙」

來書展順便逛最高檢察署？最高檢察署堪稱台灣最神秘、也最讓人感到「壓力」的政府機關。今年台灣最高檢察署首度打破神秘、主動走進2026台北國際書展設攤，不但檢察總長親自出馬與推理作家攜手舉辦講座，還推出「法袍體驗」活動，邀請民眾穿上「高高在上」的法袍，當起「一日檢察官」打正義的卡。有趣的是，今年書展也有兩家專業推理／犯罪出版社設攤，和最高檢察署形成「推理小宇宙」，甚至合辦講座。

2026台北國際書展今天開幕。最高檢察署首次前進擁有50萬參觀人次的書展，於A1112攤位設攤，攤位名稱就是「最高檢察署」。現場雖只擺售5本書籍，每本卻都叫人「心中一驚」，包括台灣首本「貪汙治罪條例逐條評釋」、「國家安全法／反滲透法／國家機密保護法逐條評釋」。書名雖然嚴肅，滿額贈送的小禮卻相當可愛，包括「神探阿紫公仔」、「法律童話物語：小王子公仔」等，童話造型看得出最高檢察署想親近民眾的決心。

檢察官在民眾心中也是謎般人物。此次在書展舉辦4場分享會，4名檢察官親自出席、和讀者面對面講解國家安全法、反滲透法、貪汙治罪條例等，還有一場分享會主題是最高檢察署推出的「2026神探公益桌曆」。此一桌曆創作理念是「以推理故事結合法律思維、讓思辨走進日常生活」，還推出英文版，號稱「讓世界看見台灣的司法美學」。

犯罪／推理小說在台灣逐漸成為主流，此次台北國際書展便有兩家專攻推理小說的出版社設攤—聚焦真實懸疑犯罪案件改編小說的凌宇出版社，以及台灣犯罪作家聯會（CWT）旗下的出版事業「幻華創造」。這兩家出版社和「最高檢察署」彷彿犯罪事件的上下游，在書展形成「推理小宇宙」。 聚焦真實懸疑犯罪案件改編小說的凌宇出版社在台北國際書展設攤。記者陳宛茜／攝影 2026台北國際書展今天開幕。最高檢察署首次前進擁有50萬參觀人次的書展設攤，滿額小禮「神探阿紫公仔」、「法律童話物語：小王子公仔」的童話造型相當可愛，看得出最高檢察署想親近民眾的決心。記者陳宛茜／攝影 2026台北國際書展今天開幕。最高檢察署首次前進擁有50萬參觀人次的書展，還提供「法袍體驗」活動。記者陳宛茜／攝影