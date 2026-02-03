最高檢察署首度進駐台北國際書展 聯手犯罪出版社打造「推理小宇宙」
來書展順便逛最高檢察署？最高檢察署堪稱台灣最神秘、也最讓人感到「壓力」的政府機關。今年台灣最高檢察署首度打破神秘、主動走進2026台北國際書展設攤，不但檢察總長親自出馬與推理作家攜手舉辦講座，還推出「法袍體驗」活動，邀請民眾穿上「高高在上」的法袍，當起「一日檢察官」打正義的卡。有趣的是，今年書展也有兩家專業推理／犯罪出版社設攤，和最高檢察署形成「推理小宇宙」，甚至合辦講座。
2026台北國際書展今天開幕。最高檢察署首次前進擁有50萬參觀人次的書展，於A1112攤位設攤，攤位名稱就是「最高檢察署」。現場雖只擺售5本書籍，每本卻都叫人「心中一驚」，包括台灣首本「貪汙治罪條例逐條評釋」、「國家安全法／反滲透法／國家機密保護法逐條評釋」。書名雖然嚴肅，滿額贈送的小禮卻相當可愛，包括「神探阿紫公仔」、「法律童話物語：小王子公仔」等，童話造型看得出最高檢察署想親近民眾的決心。
檢察官在民眾心中也是謎般人物。此次在書展舉辦4場分享會，4名檢察官親自出席、和讀者面對面講解國家安全法、反滲透法、貪汙治罪條例等，還有一場分享會主題是最高檢察署推出的「2026神探公益桌曆」。此一桌曆創作理念是「以推理故事結合法律思維、讓思辨走進日常生活」，還推出英文版，號稱「讓世界看見台灣的司法美學」。
犯罪／推理小說在台灣逐漸成為主流，此次台北國際書展便有兩家專攻推理小說的出版社設攤—聚焦真實懸疑犯罪案件改編小說的凌宇出版社，以及台灣犯罪作家聯會（CWT）旗下的出版事業「幻華創造」。這兩家出版社和「最高檢察署」彷彿犯罪事件的上下游，在書展形成「推理小宇宙」。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言