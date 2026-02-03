公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
教育從小做起，孩子的吸收能力很強，家庭、學校環境對孩子影響深遠。一名員工發現上班的公部門出現簡體字的幼兒教具，向主管反映後卻被指責「排外」，認為能接受英文，為什麼不能看簡體？
原PO在Dcard發文表示，沒有想要把政治帶入職場，主管私下用簡體字溝通也不會管，只是自己學生報告或申論題時，使用簡體字就算是錯字，希望小朋友不要混淆字體。
多數留言也都認為，繁體是我國母語和官方文字，從小先把繁體字學好，學得差不多再開始接觸簡體字，太早接觸容易被誤導。
不過簡體字在生活周遭出現的頻率並不低，近期台灣必比登名店「阿城鵝肉」就因使用簡體菜單受到抨擊，店家隨即致歉並改正；小北百貨也曾因販售簡體字作業袋引起討論，公司下架致歉；美式賣場好市多（Costco）販售的衛生紙，外包裝也是簡體字；文具店甚至出現立委王世堅的簡體字玩具，種種事件不勝枚舉。
教具、玩具、衛生紙、作業袋等等，都很貼近小朋友日常生活，為了孩子教育，大人須做好把關，Dcard原文上有家長表示，在網購平台上看到簡體字的玩具或童書時一律不買，也有前國小老師表示，「買禮物給小朋友的時候，不小心買到簡體字的，全部都要貼起來或者重新買」。
