回應「衝論文很丟臉」 國科會主委吳誠文：學界應導回創造價值
國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議對國內大學校長喊話，學術貢獻別只看論文篇數，被數字綁架，否則很丟臉，引發學術界熱議。吳誠文回應，有些聲音認為，學術沒有辦法世界第一，是因為政府投入資源太少，這種說法他真的很看不起。
國科會昨召開記者會，吳誠文被問到「丟臉」一說，吳誠文表示，他的意思並不是要大家不寫論文，而是不該只算論文數量，出來批評他的有的具備很高學術位階，應該對學術比較理解才對，為什麼會有那種發言，他覺得很奇怪。
他表示，很多大學現在還在算論文數量，很像論件計酬，這次還是得用「丟臉」這個詞。好的研究單位不會計算論文數量，而是有公平、好的評量機制。有學者批評，政府未提供足夠的資源給予學界做研究，吳認為台灣的半導體製造都已經進入先進製程，他要鼓勵學界，學習高科技產業的態度與精神。
至於有學者指出，要提升世界大學排名，論文數量仍是不可或缺的指標，吳誠文則質疑現行排名制度的合理性。「台灣多少大學比上海交大厲害，還要讓他評量嗎？」他指，許多世界大學排名早已高度商業化，甚至「可以花錢請輔導」。
國科會綜規處長彭麗春表示，國科會早已獨立匡列基礎科學研究經費，近年也推動學術成果多元評量，呼籲研究本質應導回創造價值。
