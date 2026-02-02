擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

國科會今召開記者會，主委吳誠文率3位副主委、8位處長全體出席，場面罕見、聲勢浩大。吳誠文日前呼籲，學界別再被論文數綁架，但有學者反指，世界大學的排名，論文數仍很重要。對此，吳誠文說，許多世界大學排名早已高度商業化，甚至「可以花錢請來輔導」，並指排名制度可笑，如果一所大學進入世界一流行列，「人家會不知道你是世界一流的大學嗎？」

針對日前「學界丟臉說」遭部分學者批評，吳誠文表示，自己不會因為反對聲音而灰心，也不會強迫大學改變。如果反對的聲音最後很強烈，也不會逼大家做這件事，只是鼓勵。他表示，大學若選擇維持既有作法，國科會也不會祭出懲罰，而是「讓學界自己決定你們的未來」。

面對日前在大學校長會議中直言「學術貢獻不能只看論文篇數，被數字綁架很丟臉」，引發學界熱議，甚至有學者抨擊他「換位置、換腦袋」，吳誠文今回應說，制度問題不該再一味怪罪政府。國科會多年來已清楚表態，不再鼓勵「只用論文數量」作為唯一學術評價標準，但制度是否改變，關鍵仍在學界自己。

面對記者提問，博士班招生下滑的問題，吳誠文表示，現行制度下，博士生進來後就是不斷寫論文，長期下來反而讓年輕世代「看不起老師」，也自然不願意攻讀博士。他強調，不要再怪政府了，政府已經很明確說，不要把自己不想改的制度，拿來怪國科會的KPI。

至於有學者指出，若要提升世界大學排名，論文數量仍是不可或缺的指標，吳誠文則質疑現行排名制度的合理性。他反問：「台灣的大學還得讓上海交大評量你是不是好大學嗎？台灣多少大學比上海交大厲害，還要讓他評量嗎？」他指，許多世界大學排名早已高度商業化，甚至「可以花錢請來輔導」。

吳誠文說，如果一所大學真正進入世界一流行列，「人家會不知道你是世界一流的大學嗎？」他質疑，為何還需要透過點數、KPI來證明，甚至出現某些大學排名一年好、隔年又大幅下滑的情況，「怎麼會有這樣的落差？這不是可笑的制度嗎？」