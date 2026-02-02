學術界指政府投入資源太少無法第一 吳誠文再批：這種說法讓他看不起

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議對國內大學校長喊話，學術貢獻別只看論文篇數，被數字綁架，否則很丟臉，引發學術界熱議，還有學者抨擊他是「換位置、換腦袋」。國科會主委吳誠文今天回應表示，有些聲音認為，學術沒有辦法世界第一，是因為政府投入資源太少，這種說法他真的很看不起。

國科會今天召開記者會，不僅國科會主委吳誠文、3位副主委、8位處長都出席，聲勢浩大。國科會綜規處長彭麗春簡報表示，國科會早已獨立匡列基礎科學研究經費，近年也推動學術成果多元評量，包括：廢除量化指標表格，摘要成果貢獻引導反思，不再填報論文數量、質性摘要供計畫審查參考、獎勵審查指標多元化等。呼籲學術社群觀念革新，研究本質應從文章發表導回創造價值，讓台灣的科研能量轉化為改變世界的力量。

現場媒體關注吳誠文對於上月底大學校長會議「丟臉」的發言，引發部分學者批評是否有什麼想法？吳誠文表示，自己的意思並不是要大家不寫論文，而是不該只算論文數量，別只做數字管理，他提到，當中很多批評者有的具備很高學術位階，應該對學術比較理解才對，為什麼會有那種發言，他覺得很奇怪。

他表示，很多大學現在還在算論文數量，很像論件計酬，這次還是得用「丟臉」這個詞。好的研究單位不會計算論文數量，而是有公平、好的評量機制。

此外，有學者批評，政府未提供足夠的資源給予學界做研究，吳誠文表示，這種說法讓他很看不起。他說，一流的研究是願意投入研發、追求卓越、挑戰困難的問題。

他還提到，有些學者說，資源少連研究設備都沒有，他表示，難不成要等著別人發展出來的設備才能做研究，他直言，如果研究議題要仰賴別人已經發明的設備才能做，那是跟在別人後面做，而不是開創性。他又說，台灣的半導體製造都已經進入先進製程，他就是要鼓勵學界，學習高科技產業的態度與精神。

吳誠文說，大學校長的責任就是回去確認大學，有沒有訂出學界都認同的評量方式。政治上他認為台灣是自由民主國家，可是文化層面卻沒翻轉過來。大學要持續進步的話，每個大學校長都要回去看大學規範，有沒有符合國家要往前衝的需求。

針對「南京政府」之說，他還提到，現在運動部長李洋遇到一樣頭痛的問題，那就是南京政府還存在，所有運動員要政府編預算照顧，不然協會就兩手一攤說，政府不編列預算，就無法拿更多獎牌，這種文化真的該翻轉。