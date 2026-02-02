接軌未來必修！數位轉型下的教育思考 在AI浪潮中培養科技素養

隨著人工智慧（AI）從實驗室研究轉向日常應用，生成式技術如 ChatGPT 已徹底改寫了軟體開發與數位產業的遊戲規則。對新一代學子而言，科技不再只是工具，理解其背後的運行邏輯已成為接軌未來的必修課題。

拆解AI的底層邏輯：運算與基礎設施

當我們討論生成式 AI 的強大時，往往容易忽略支撐這一切的硬體實力。AI 的真正落地，仰賴於龐大的運算與儲存系統，包括伺服器、GPU、散熱技術以及機房架構。

例如，全球領先的伺服器供應商 Supermicro（美超微）便是這股浪潮後的幕後推手；而雲端數據中心則是現代企業的命脈，負責管理支撐 AI 運作的海量數據。讓孩子從硬體底盤開始理解，能幫助他們建立對科技產業最真實的物理認知。

科技與美學的交織：矽谷的創新思維

矽谷的競爭力不僅源於技術，更在於如何將科技與商業邏輯、美學設計結合。以新創公司 Taelor 為例，創辦人鄭雅慈透過科技解決服裝租賃的效率問題，這證明了當數據碰上設計思考，能產生深遠的產業變革。

Taelor創辦人鄭雅慈，分享數據和設計思考的碰撞，以及創業心路歷程。

此外，人機互動模式也正在發生革命。從透過思維控制硬體的腦波技術，到元宇宙（Metaverse）帶來的沉浸式虛擬體驗，這些前瞻技術正不斷拓寬人類感知的邊界。

腦波科技的發展，帶來人機協作的變革。

國際視野的實踐：從企業參訪到實務對話

基於對未來科技趨勢的洞察，聯合報系自 2010 年起，便致力於為對科技與創業充滿熱忱的台灣學子，打造一個開眼界的學習平台。為了讓學子從單純的「使用者」轉變為具備觀點的「參與者」，實地走訪科技核心地帶成為一種深層的學習路徑。透過與企業內部的工程師、產品經理、HR 甚至是數據分析師的面對面交流，學員能直接觀察職場運作，並在跨文化環境中培養溝通力。

透過實地參訪企業，拓展學子的學習路徑。

【活動資訊：美國矽谷科技夏令營】

這場由聯合報系與北美《世界日報》共同規劃的旅程，旨在串連企業現場與名校視野，協助學員在實作中建立自己的科技理解框架。

營隊日期： 07/04 – 07/17

適合對象： 13 至 25歲，對科技與創新充滿熱忱的青年學子

學習重點： 深入 Supermicro 等企業總部，進行職涯交流與技術觀察

詳細資訊：

「有行旅旅行社」官方 LINE- https://line.me/R/ti/p/@bxg4663i

「聯合報×有行旅」粉絲專頁- https://www.facebook.com/UDNCAMP

「2026美國矽谷科技夏令營」營隊介紹- https://utravel.udn.com/C/tour/tw/SUSA260704V001