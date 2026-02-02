快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

結合AI技術！「英語自主檢測系統」數位輔助學習 口說測驗增內容評分

中央社／ 台北2日電
教育部國教署建置「英語自主檢測系統」，提供國小到大專生聽、說、讀、寫的英語檢測功能，同時結合AI技術，優化系統功能，口說測驗新增內容評分機制。教育部外觀。圖／聯合報系資料照片
教育部國教署建置「英語自主檢測系統」，提供國小到大專生聽、說、讀、寫的英語檢測功能，同時結合AI技術，優化系統功能，口說測驗新增內容評分機制。教育部外觀。圖／聯合報系資料照片

教育部國教署建置「英語自主檢測系統」，提供國小到大專生聽、說、讀、寫的英語檢測功能，同時結合AI技術，優化系統功能，口說測驗新增內容評分機制。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為強化數位輔助英語學習，落實2030雙語政策，國教署建置「英語自主檢測系統」，在使用者測驗後，系統將提供個人化分析結果及自主學習建議，並連結「英語練功坊」專區，提供字彙、聽力、閱讀、口說、寫作等學習資源。

國教署表示，英檢系統功能經過進一步優化，口說測驗新增「回答問題」、「依資訊應答」、「看圖敘述」等3種開放式題型，貼近真實溝通情境，再搭配AI技術進行即時評分，可判斷發音準確度、流暢度、韻律性，還能評估回答內容的單字使用量、文法句型正確性等多面向評分。

基隆市成功國中學生參與英檢系統的口說測驗，檢測理解、統整與口語表達能力，精準分析口說表現的單字運用、文法結構及主題掌握，並提供個人化學習診斷；測驗完成後，由老師引導學生搭配酷英平台的延伸學習資源，練習句型並與AI聊天機器人對話，對口說與聽力有顯著幫助。

另外，桃園市壽山高中學生同樣參與英檢系統口說測驗，學生在檢測完成後，能下載完整的檢測結果，除了測驗成績，還包含語音內容評分及個人化回饋，方便教師依據測驗結果，協助分析學生作答內容的優缺點，並根據結果推薦英檢系統「英語練功坊」專區內的對應學習資源。

國教署表示，將持續鼓勵國小至大專學生利用電腦或平板，以教育雲帳號登入英檢系統預約時段自我檢測英語能力，並運用AI技術優化口說測驗評分機制，讓英檢系統成為國小至大專學生精進英語溝通表達力的學習輔助工具。

英語能力 國教署 溝通 教育部

延伸閱讀

驚！7旬翁左耳突斷訊竟是「耳中風」 醫曝「這3大徵兆」速就醫

汐止區樟樹國小操場周邊地坪破損難行 會勘整建一致性

天冷血管收縮恐釀「耳中風」！醫：單側聽力下降、耳鳴都是警訊

培力特教輔導團 國教署114學年核定經費3.56億元

相關新聞

學術界指政府投入資源太少無法第一 吳誠文再批：這種說法讓他看不起

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議對國內大學校長喊話，學術貢獻別只看論文篇數，被數字綁架，否則很丟臉，引發學術界熱議，...

「會卡在肚子裡？」6歲童疑遭霸凌逼吞磁鐵 台南議員批通報慢半拍

「我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡？」台南傳出補習班霸凌事件，方姓家長近期向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子27日在校外補習班疑...

台南議員爆料補習班霸凌...11歲童迫6歲童吞3公分磁鐵 警偵辦中

台南市國民黨籍議員林燕祝在臉書揭露，一名11歲的男童上月27日在安親班強迫6歲男童吞下約3公分的磁鐵，她昨天下午1時許已...

花蓮校園全面升級！6400萬改善教學空間 200多名特教助理員到位

花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施，同時聘用...

每周可領1瓶鮮奶 「台中有鈣讚」23日上路

台中市政府本月23日起啟動「台中有鈣讚計畫」，提供公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，學期中每周可兌領一瓶乳品。市長盧秀燕...

接軌未來必修！數位轉型下的教育思考 在AI浪潮中培養科技素養

隨著人工智慧（AI）從實驗室研究轉向日常應用，生成式技術如 ChatGPT 已徹底改寫了軟體開發與數位產業的遊戲規則。對新一代學子而言，科技不再只是工具，理解其背後的運行邏輯已成為接軌未來的必修課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。