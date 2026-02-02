結合AI技術！「英語自主檢測系統」數位輔助學習 口說測驗增內容評分
教育部國教署建置「英語自主檢測系統」，提供國小到大專生聽、說、讀、寫的英語檢測功能，同時結合AI技術，優化系統功能，口說測驗新增內容評分機制。
教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為強化數位輔助英語學習，落實2030雙語政策，國教署建置「英語自主檢測系統」，在使用者測驗後，系統將提供個人化分析結果及自主學習建議，並連結「英語練功坊」專區，提供字彙、聽力、閱讀、口說、寫作等學習資源。
國教署表示，英檢系統功能經過進一步優化，口說測驗新增「回答問題」、「依資訊應答」、「看圖敘述」等3種開放式題型，貼近真實溝通情境，再搭配AI技術進行即時評分，可判斷發音準確度、流暢度、韻律性，還能評估回答內容的單字使用量、文法句型正確性等多面向評分。
基隆市成功國中學生參與英檢系統的口說測驗，檢測理解、統整與口語表達能力，精準分析口說表現的單字運用、文法結構及主題掌握，並提供個人化學習診斷；測驗完成後，由老師引導學生搭配酷英平台的延伸學習資源，練習句型並與AI聊天機器人對話，對口說與聽力有顯著幫助。
另外，桃園市壽山高中學生同樣參與英檢系統口說測驗，學生在檢測完成後，能下載完整的檢測結果，除了測驗成績，還包含語音內容評分及個人化回饋，方便教師依據測驗結果，協助分析學生作答內容的優缺點，並根據結果推薦英檢系統「英語練功坊」專區內的對應學習資源。
國教署表示，將持續鼓勵國小至大專學生利用電腦或平板，以教育雲帳號登入英檢系統預約時段自我檢測英語能力，並運用AI技術優化口說測驗評分機制，讓英檢系統成為國小至大專學生精進英語溝通表達力的學習輔助工具。
