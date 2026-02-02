民團票選10大情感與性教育新聞 兒少性剝削等上榜

民間團體今天公布2025年台灣10大情感關係與性教育新聞，包括兒少性剝削案件7年增2.2倍、教練性侵猥褻32童重判464年、台灣每年墮胎數逾30萬等事件上榜。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟今天舉行記者會，發布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」，並呼籲回歸「全人性教育」，以兒少最佳利益為核心，建構社會安全網及相關教育政策。

上述3個單位經理監事、會員票選出10大性教育與情感關係新聞事件，依序為兒少性剝削案件7年增2.2倍，影像申訴2年翻8倍；教練性侵猥褻32童重判464年；台灣每年墮胎數逾30萬；性病排行洗牌！13至24歲族群增最多；民團憂全面性教育手冊藏破口；今年結婚人數可能跌破11萬對創新低；教育部、衛福部組「性教育平台」；少子化浪潮襲台！國小生年減3.2萬人；作文題「我的媽媽是代理孕母」挨轟；單身、女女同婚將適用人工生殖法，婦團憂製造單庭。

台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出，兒少性剝削和影像申訴案增加，反映性剝削轉向數位空間，加害者常利用「被信任的人」或「親密關係」進行誘導與情感操控，而傳統教育過於聚焦生理知識，卻忽略「情感辨識」與「關係風險」。

台灣性教育學會理事長馮嘉玉提到，性病排行洗牌數據背後的真正危機是「心理防線」的崩潰，許多年輕女性企圖以性換取愛或緩解孤獨，將「性的讓步」作為留住連結的籌碼，若性教育只教「戴套技術」而不談「自我價值」與「行為責任」，將永遠補不了青少年的風險盲區。

民間團體共同呼籲，這10大新聞提醒台灣社會，性教育與情感教育絕非僅是生理結構的講授，而是關於尊嚴、權力、責任與價值的傳遞；政府應整合健康促進資源，強化第一線預防教育，讓孩子面對誘惑或威脅時，有說「不」的力量。