「會卡在肚子裡？」6歲童疑遭霸凌逼吞磁鐵 台南議員批通報慢半拍

「我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡？」台南傳出補習班霸凌事件，方姓家長近期向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約3公分長條形磁鐵，但事發後相關單位直到30日才啟動調查，且補習班更推託監視器損毀，讓人難以接受。

方姓家長表示，上月27日晚上因兒子說肚子不舒服、不想吃晚餐，行為相當反常，甚至情緒表現很難過，媽媽發現不對勁，慢慢詢問才得知，兒子在補習班被學長強迫餵磁鐵的事情，當下趕緊帶兒子到醫院就醫，且第一時間也聯繫補習班，希望能調閱監視器釐清事發經過。

方姓家長說，補習班當下回覆說隔天才能看，但隔天卻遲遲等不到監視器畫面，一再追問之下，補習班又改口稱監視器硬碟壞掉，「補習班根本從一開始就沒打算提供」，且強迫兒子吞下磁鐵的學長，就是該補習班老師的兒子，該名老師得知後更推託「自己的兒子不會做這種事」。

方姓家長提到，兒子如今心理狀況相當不好，晚上睡到一半都會突然驚醒問，「我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡面」，真的讓做家長的相當心疼，且直到現在補習班負責人都沒有出面慰問關心，相關單位更是直到30日向議員陳情後才展開調查，「我們只是想要一個公道」。

林燕祝則痛批，該間補習班違法兼辦課後照顧班，事發當下更沒有老師在場，且整起案件是醫院、警方及婦幼隊28日受理家長報案後才進行通報，不僅補習班第一時間沒有依規定進行通報外，社會局與教育局雙方橫向聯繫通報更是失能，要求相關單位徹底檢討改善。

教育局回應，該補習班業者未在24小時內主動通報，而是由家長在1月29日上午以簡訊告知該班導師，校方獲悉後已依程序完成校安及社政通報，教育局接獲通知隨即前往補習班稽查，查獲該補習班違法兼辦課後照顧班、未依規定聘任教職人員及未在24小時內主動通報「遭受其他傷害」案件等3項違規事項，除立即依法裁罰外，也移請社會局裁處。

教育局表示，該案由校方與家防中心在上月31日已主動請家長提出霸凌申請及向警局提出司法告訴，目前學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。社會局則強調，後續會進一步檢討相關通報流程，未來在通報上也會同步通知家長，提供必要關懷與協助。 台南一名6歲男童在補習班遭11歲學長逼吞約3公分長條型磁鐵，導致男童身心受創，更擔憂「磁鐵會不會一直卡在肚子裡面」，讓家長相當心疼。圖為磁鐵示意圖。圖／南市教育局提供 台南一名方姓家長近期向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約3公分長條形磁鐵，事發後相關單位直到30日才啟動調查，且補習班更推託監視器損毀，讓家長難以接受。圖／市議員林燕祝服務處提供 市議員林燕祝今陪同方姓家長開記者會，痛批補習班業者第一時間不僅沒有依規定進行通報外，社會局與教育局雙方橫向聯繫通報更是失能，要求相關單位徹底檢討改善。記者萬于甄／攝影