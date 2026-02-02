快訊

西班牙高鐵事故初步報告出爐，軌道斷裂釀45死200傷

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

花蓮校園全面升級！6400萬改善教學空間 200多名特教助理員到位

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施，同時聘用263名特教助理員，落實教育平權理念，提供特殊教育學生多元且個別化的學習需求，打造更安全、友善的學習環境。

縣府教育處表示，自2年前起推動學校提報「總體計畫」制度，由各校依據校內設施急迫性與重要性進行排序，系統性盤點需要改善的硬體與設備，教育處再據以協助規畫與分年推動，提升整體校園環境與教學品質。

教育處說明，收到各校提報的總體計畫後，會依計畫內容與經費編列情形，適時安排實地會勘，確認實際需求後核定補助項目與經費，協助校方啟動改善工程。盤點補助美崙國中等60校，經費超過6400萬元，改善項目包括更新辦公及教學空間設備、校舍防水隔熱工程、活動場域周邊地坪整修，以及老舊設施維護等。

教育處長翁書敏表示，從學校實際需求出發，透過制度化的整體規畫與分年推動，逐步優化校園設施設備。未來將持續透過總體計畫機制，循序改善校園環境，確保補助資源發揮最大效益，提供師生安全、舒適且友善的學習空間。

教育處同步強化特殊教育支持人力，考量特教助理員在校園中扮演連結教師與學生、課堂與生活的重要角色，共進用73位教師助理員及190位特教學生助理員，依據學生個別實際需求，提供全方位支持服務，協助學生在學習與生活各層面獲得即時、細緻照顧。

教育處指出，特教助理員的價值不僅在於協助學習，更透過長期陪伴，幫助學生建立自信、培養社交能力，讓孩子在面對挑戰時不再孤單，同時也能減輕教師教學負擔，提升課堂效能與班級經營品質。未來將持續精進助理員聘用與專業培訓機制，打造完善的教育環境，讓學生安心、家長放心。

花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施。圖／花蓮縣政府提供

校園 教師 機制

延伸閱讀

民進黨啟動寒冬送暖 前進花蓮光復鄉發放家電物資

賴總統春節慰勉花蓮駐軍 官兵「鏟子超人」臂章成焦點

花蓮災區印象春節訂房僅3成 有業者選擇停業整修

700張中鋼全賣！陳重銘兩周獲利111萬「一塊不留」捐花蓮偏鄉汽車：老天的安排

相關新聞

「會卡在肚子裡？」6歲童疑遭霸凌逼吞磁鐵 台南議員批通報慢半拍

「我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡？」台南傳出補習班霸凌事件，方姓家長近期向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子27日在校外補習班疑...

台南議員爆料補習班霸凌...11歲童迫6歲童吞3公分磁鐵 警偵辦中

台南市國民黨籍議員林燕祝在臉書揭露，一名11歲的男童上月27日在安親班強迫6歲男童吞下約3公分的磁鐵，她昨天下午1時許已...

花蓮校園全面升級！6400萬改善教學空間 200多名特教助理員到位

花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施，同時聘用...

每周可領1瓶鮮奶 「台中有鈣讚」23日上路

台中市政府本月23日起啟動「台中有鈣讚計畫」，提供公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，學期中每周可兌領一瓶乳品。市長盧秀燕...

幼老共學／爺奶當同學 幼兒園創新實驗成高齡社會解方？

87歲奶奶手抖無法順利畫畫，一旁的大班孩子扶著奶奶的手，「奶奶，我陪妳一起畫。妳教我怎麼畫花瓣。」擅長製作客家草仔粿的阿嬤，在課程中分享童年回憶，後來做粿給大家品嘗，甚至開始網路販售；台灣幼兒園「幼老共學」帶動孩子的情緒與社交成長，也讓長者逐步找回被需要的價值感。這場跨世代交流，能夠成為超高齡社會的一盞明燈嗎？

桃園「生生喝鮮乳」2萬學童需鮮乳卡才能領 教育局：已8000人申請

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策將於2月23日上路，每生每周1瓶且寒暑假不間斷，並採數位刷卡方式到合作超商或通路兌換...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。