花蓮校園全面升級！6400萬改善教學空間 200多名特教助理員到位

花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施，同時聘用263名特教助理員，落實教育平權理念，提供特殊教育學生多元且個別化的學習需求，打造更安全、友善的學習環境。

縣府教育處表示，自2年前起推動學校提報「總體計畫」制度，由各校依據校內設施急迫性與重要性進行排序，系統性盤點需要改善的硬體與設備，教育處再據以協助規畫與分年推動，提升整體校園環境與教學品質。

教育處說明，收到各校提報的總體計畫後，會依計畫內容與經費編列情形，適時安排實地會勘，確認實際需求後核定補助項目與經費，協助校方啟動改善工程。盤點補助美崙國中等60校，經費超過6400萬元，改善項目包括更新辦公及教學空間設備、校舍防水隔熱工程、活動場域周邊地坪整修，以及老舊設施維護等。

教育處長翁書敏表示，從學校實際需求出發，透過制度化的整體規畫與分年推動，逐步優化校園設施設備。未來將持續透過總體計畫機制，循序改善校園環境，確保補助資源發揮最大效益，提供師生安全、舒適且友善的學習空間。

教育處同步強化特殊教育支持人力，考量特教助理員在校園中扮演連結教師與學生、課堂與生活的重要角色，共進用73位教師助理員及190位特教學生助理員，依據學生個別實際需求，提供全方位支持服務，協助學生在學習與生活各層面獲得即時、細緻照顧。

教育處指出，特教助理員的價值不僅在於協助學習，更透過長期陪伴，幫助學生建立自信、培養社交能力，讓孩子在面對挑戰時不再孤單，同時也能減輕教師教學負擔，提升課堂效能與班級經營品質。未來將持續精進助理員聘用與專業培訓機制，打造完善的教育環境，讓學生安心、家長放心。 花蓮縣政府持續優化校園教學環境，投入逾6400萬元補助60所國中小學校，改善教學與辦公空間、維修活動場域等設施。圖／花蓮縣政府提供