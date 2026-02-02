每周可領1瓶鮮奶 「台中有鈣讚」23日上路

台中市政府本月23日起啟動「台中有鈣讚計畫」，提供公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，學期中每周可兌領一瓶乳品。市長盧秀燕上午帶著幾位學童到超商實際操作一次，除了宣導也希望小朋友也能教導同學能學會兌換。

盧秀燕教的十分仔細，她帶著小朋友們去拿鮮奶、結帳，還不忘提醒，如果有乳糖不耐症或不喜歡喝牛奶，也可以拿豆漿，而且這項措施必須當周領，不能累積，沒有領就算放棄。

小朋友在回答盧秀燕詢問時也十分機智，有小朋友在回答為什麼要實施「台中有鈣讚」時，竟回說「因為台中有夠讚」讓盧露出驚訝的表情和笑容。

教育局指出，「台中有鈣讚計畫」是為落實多元、健康的營養補充政策。兌領方式是，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，每周一至周日至7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社等7大通路的全台門市兌領每周1瓶乳品。家長或親屬亦可用證代為領取，無須學生本人到場。

教育局提醒，乳品離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全。若學生證不慎遺失，亦可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領。

教育局說，孩子的健康是城市最重要的投資，此計畫不僅補充學童成長所需的關鍵營養，也透過多元通路與數位化管理，提升政策可近性與便利性。未來市府將持續檢視執行成效，精進相關配套，攜手學校、家長與合作通路，共同打造健康、有活力的台中。

今配合辦理的統一超商人員亦表示，他們各門市已做好準備，並調整貨量，配合做好這項政策，一起照顧幼童的健康。 台中市政府本月23日起啟動「台中有鈣讚計畫」，市長盧秀燕上午帶著幾位學童到超商實際操作一次。記者黃寅／攝影 台中市政府本月23日起啟動「台中有鈣讚計畫」，市長盧秀燕上午帶著幾位學童到超商實際操作一次。記者黃寅／攝影 台中市政府本月23日起啟動「台中有鈣讚計畫」，市長盧秀燕上午帶著幾位學童到超商實際操作一次。記者黃寅／攝影