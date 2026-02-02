四技二專技優保送報名開跑 20校提供506名額

快訊

中央社／ 台北2日電

115學年度四技二專技優保送入學招生於2月2日開始報名，共20校、提供506個名額，技優保送不採計統一入學測驗成績，一律採網路個別報名。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，凡高中畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗教育（含不具學籍自學生）或同等學力學生，只要符合簡章規定的技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考技優保送入學招生。

115學年度四技二專技優保送入學招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名，具報名資格的考生應於2月2日上午10時起至2月5日下午5時期間，上網報名並繳寄相關資料。

技專聯合會提到，115學年四技二專技優保送入學共有20校、161個系（組）或學程參與招生，提供506個名額，名額比114學年略增，符合技優保送報名資格的考生，應於可報名的招生類別中，至多選擇1個招生類別報名。

