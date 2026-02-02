台南議員爆料安親班霸凌...11歲童迫6歲童吞3公分磁鐵 警偵辦中

台南市國民黨籍議員林燕祝在臉書揭露，一名11歲的男童上月27日在安親班強迫6歲男童吞下約3公分的磁鐵，她昨天下午1時許已經陪同家長向警方完成報案，製作筆錄；林燕祝表示，每一次接到霸凌事件，心裡都非常難過，但更令人痛心的是公部門消極的處理態度。

台南市警第三分局今天證實接獲報案，指出家長是在孩子返家後才得知此事，立即帶去醫院，並於昨天下午1時許向警方報案，全案偵辦中；林燕祝表示，家長上月30日向她陳述，安親班竟表示監視器磁碟已毀損，進一步向教育局了解後才發現，相關單位竟完全未通報。

林燕祝指出，她將全程陪同家長，追究相關責任，絕不退讓；台南市教育局將於今天上午10點舉行記者會，說明疑似生對生霸凌案。 台南市國民黨籍議員林燕祝在臉書揭露，一名11歲的男童上月27日在安親班強迫6歲男童吞下約3公分的磁鐵。圖／取自林燕祝臉書