桃園「生生喝鮮乳」2萬學童需鮮乳卡才能領 教育局：已8000人申請

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策將於2月23日上路，每生每周1瓶且寒暑假不間斷，並採數位刷卡方式到合作超商或通路兌換，估計約有21萬學童受惠，其中，設籍桃園市但未就讀桃園市學校的2到12歲學童約有2萬人，需另申請鮮乳卡，教育局表示，截至目前已接獲約8000名學童申請。

桃園市「生生喝鮮乳」計畫將自2月23日起，補助設籍桃園市2至12歲兒童或就讀市內公私立國小、幼兒園及托嬰中心孩童，每周可免費兌換一瓶鮮乳或豆漿，選項包含鮮乳17項及豆漿18項。

教育局表示，桃園市2至12歲學童共有21.6萬人，政策採用數位化兌換方式，國小學生可直接使用「國小數位學生證」兌換，在園或托嬰中心幼兒由園所統一發放「兒童鮮乳卡」，未入園幼兒則需透過線上申請或至各區公所、總圖書館與各主要分館臨櫃申辦鮮乳卡。

教育局表示，經統計，設籍桃園市但未就讀桃園市學校或未就讀幼兒園的學童約2萬人，教育局分別在1月初及1月底寄給家長2次鮮乳卡申請提醒通知單，截至1月30日已接獲約8000名學童申請。

教育局表示，開放申請後發現有部分家長上傳的戶口名簿未清楚拍攝戶籍地址及法定代理人資訊等問題被退件，市府已以簡訊方式通知原因，並請家長重新提出申請。

教育局長劉仲成表示，此次合作通路涵蓋統一超商、全家便利商店、OK超商、萊爾富、全聯福利中心、美廉社、家樂福超市及台灣楓康超市等8大通路，桃園境內共1955家門市可兌換，提供更多彈性選擇；今年度計畫預計執行45周，預算2.8億元已全數編列。

桃園市酪農每日生產約50公噸生乳，農業局表示，配合「生生喝鮮乳」政策，亦將透過在地加工供應學童，實踐地產地消並降低碳排。