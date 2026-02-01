台灣高教粗在學率90.3% 超越世界和東亞平均值

快訊

中央社／ 台北1日電

教育部公布「聯合國永續發展目標－教育統計指標」，台灣的中等以下教育完成率皆高於世界平均，台灣2023年的高教粗在學率為90.3%，高於世界平均的43.2%和東亞平均的74.03%。

教育部近日公布「聯合國永續發展目標－教育統計指標」提要分析，讓民眾瞭解台灣在聯合國永續發展目標的完成程度，並與國際接軌。

在中等以下教育完成率方面，教育部表示，台灣2021年的國小教育完成率為99.98%，高於世界平均87.1%；國中教育完成率99.75%，高於世界平均76.8%；高中教育完成率98.81%，同樣高於世界平均57.9%。

在學生超齡率（比學齡大2歲以上的比率，越低越好）方面，教育部提到，台灣2023年國小學生超齡率為0.01%，低於世界平均10.06%；2023年國中學生超齡率為0.04%，同樣低於世界平均9.40%。

教育部指出，關於「國小學齡前一年組織學習參與率」指標，由於台灣人普遍都會將5歲幼兒送到幼兒園，這項指標在2023年的表現為95.09%，高於世界平均的75.11% 。

至於高等教育粗在學率，教育部資料顯示，台灣2023年的高教粗在學率為90.3%，高於世界平均的43.2%和東亞平均的74.03%。

教育部表示，關於「教育指標性別平衡指數」，台灣在中等以下教育完成率、國小學齡前一年組織學習參與率都呈現性別平衡；2023年台灣高教粗在學率的性別平衡指數為1.08，略低於世界平均的1.13和東亞平均的1.12。

教育部 小學生 高教

相關新聞

桃園「生生喝鮮乳」2萬學童需鮮乳卡才能領 教育局：已8000人申請

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策將於2月23日上路，每生每周1瓶且寒暑假不間斷，並採數位刷卡方式到合作超商或通路兌換...

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

隨著身心障礙學生進入大專校院人數逐年增加，教育部連續兩年補助大專校院改善輔導工作場地設施及設備，累計補助達186校次，總...

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

教育部為協助大專院校身心障礙學生學習，逐年投入相關資源，身障生退學率卻不減反增。根據監察院審計部報告指出，110至112...

專任教練窄門…流浪教練多 專家促檢討制度

全台流浪教練多，中華民國全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，學校教練員額與老師掛勾，導致要以專任運動教練身份進入教育現場的...

談專任教練制度…男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開...

不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另...

