台灣高教粗在學率90.3% 超越世界和東亞平均值
教育部公布「聯合國永續發展目標－教育統計指標」，台灣的中等以下教育完成率皆高於世界平均，台灣2023年的高教粗在學率為90.3%，高於世界平均的43.2%和東亞平均的74.03%。
教育部近日公布「聯合國永續發展目標－教育統計指標」提要分析，讓民眾瞭解台灣在聯合國永續發展目標的完成程度，並與國際接軌。
在中等以下教育完成率方面，教育部表示，台灣2021年的國小教育完成率為99.98%，高於世界平均87.1%；國中教育完成率99.75%，高於世界平均76.8%；高中教育完成率98.81%，同樣高於世界平均57.9%。
在學生超齡率（比學齡大2歲以上的比率，越低越好）方面，教育部提到，台灣2023年國小學生超齡率為0.01%，低於世界平均10.06%；2023年國中學生超齡率為0.04%，同樣低於世界平均9.40%。
教育部指出，關於「國小學齡前一年組織學習參與率」指標，由於台灣人普遍都會將5歲幼兒送到幼兒園，這項指標在2023年的表現為95.09%，高於世界平均的75.11% 。
至於高等教育粗在學率，教育部資料顯示，台灣2023年的高教粗在學率為90.3%，高於世界平均的43.2%和東亞平均的74.03%。
教育部表示，關於「教育指標性別平衡指數」，台灣在中等以下教育完成率、國小學齡前一年組織學習參與率都呈現性別平衡；2023年台灣高教粗在學率的性別平衡指數為1.08，略低於世界平均的1.13和東亞平均的1.12。
