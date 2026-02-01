快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

聽新聞
0:00 / 0:00

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室。圖／教育部提供
中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室。圖／教育部提供

隨著身心障礙學生進入大專校院人數逐年增加，教育部連續兩年補助大專校院改善輔導工作場地設施及設備，累計補助達186校次，總金額約8520萬元。同時優化各校提供特殊教育相關支持服務，協助各校落實特殊教育法，並實踐身心障礙者權利公約（CRPD）所倡導的融合教育、通用設計等理念。

教育部指出，這項補助經費主要用於學校改善輔導空間動線、增購設施設備，以及充實身心障礙學生輔導E化系統。多所學校藉此經費增置輔導空間。

在實施成效方面，國立高雄師範大學利用補助改善已有23年歷史的資源教室，汰換沙發及空調設備，並購置智慧投影機。國立屏東科技大學則重新規劃資源教室空間，因應身心障礙學生團體活動、晤談、課輔、電腦使用、輔導人員辦公需求重劃空間，改善空間不足及動線不順暢狀況。

中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室，將原儲藏室改造成多功能活動空間增加使用彈性與活潑度，促進身心障礙學生積極校園參與和社群發展。

教育部強調，就讀大專校院的身心障礙學生人數逐年增加，顯示我國高等教育朝向更開放與包容的方向邁進，在「看見每一位學生」的教育理念下，讓大專校院成為友善與共融、機會與突破的學習社群，更是人權的實踐與平等的具體落實。期待與大專校院共同打造更友善且可近用的教育環境，讓每一位學生在高等教育中都能獲得支持並展現自身潛能。

教育部 教室 通用設計

延伸閱讀

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

為藝才班學生加值 教育部邀請9頂尖海外音樂家授課

政院支持教育部 打造兒少數位安全防線

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

相關新聞

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

隨著身心障礙學生進入大專校院人數逐年增加，教育部連續兩年補助大專校院改善輔導工作場地設施及設備，累計補助達186校次，總...

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

教育部為協助大專院校身心障礙學生學習，逐年投入相關資源，身障生退學率卻不減反增。根據監察院審計部報告指出，110至112...

專任教練窄門…流浪教練多 專家促檢討制度

全台流浪教練多，中華民國全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，學校教練員額與老師掛勾，導致要以專任運動教練身份進入教育現場的...

談專任教練制度…男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開...

不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另...

流浪教練窄門 等2年0開缺…有人被迫轉行外送、賣臭豆腐

在三芝某校擔任外聘教練的林家顥，每天下午到學校專注於帶隊，不過有生活壓力的他，白天還需要去兼差，做百貨公司消毒工作，月薪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。