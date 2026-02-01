身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

教育部為協助大專院校身心障礙學生學習，逐年投入相關資源，身障生退學率卻不減反增。根據監察院審計部報告指出，110至112學年度身障生休退學率逐年上升，且對於約兩成休退學原因沒有仔細分析，已要求教育部改善，精進調查分析作業及強化輔導措施，協助身障生們在校順利學習，提升就學穩定度。

審計部教育農林審計處指出，教育部為協助大專校院身心障礙學生在校學習，依據特殊教育法第35條規定，補助學校設置資源教室，及依據其需求訂定個別化支持計畫，整合學校資源提供課業及生活輔導等，使其在校順利學習，並自110學年度起定期調查及統計身障生休退學情形。

然而，審計處於2024年10月查核發現，110至112學年度大專校院身障生休學率分別為8.56％、9.55％、9.76％；退學率分別為1.93％、3％、3.28％，休退學率均呈現逐年上升情形；休退學主要原因為學業及職涯志趣不合，健康及個人因素無法適應學習環境等，但有約兩成休退學原因列為「其他」或「原因不明」，還沒有較詳盡分析。審計處因此於2025年1月17日函請教育部檢討及督促學校改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，教育部已調整身障生休退學原因調查項目及增列開放式問項，以深入瞭解其就學不利因素，並督促學校落實訂定及執行個別化支持計畫，提供適當學習輔導措施及所需支持服務。據統計113學年度大專校院身障生休學率及退學率分別為9.53％、2.80％，較112學年度減少0.23%及0.48%，已漸提升其就學穩定度。 教育部外觀。圖／聯合報系資料照片