身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
審計部外觀。圖／聯合報系資料照片
教育部為協助大專院校身心障礙學生學習，逐年投入相關資源，身障生退學率卻不減反增。根據監察院審計部報告指出，110至112學年度身障生休退學率逐年上升，且對於約兩成休退學原因沒有仔細分析，已要求教育部改善，精進調查分析作業及強化輔導措施，協助身障生們在校順利學習，提升就學穩定度。

審計部教育農林審計處指出，教育部為協助大專校院身心障礙學生在校學習，依據特殊教育法第35條規定，補助學校設置資源教室，及依據其需求訂定個別化支持計畫，整合學校資源提供課業及生活輔導等，使其在校順利學習，並自110學年度起定期調查及統計身障生休退學情形。

然而，審計處於2024年10月查核發現，110至112學年度大專校院身障生休學率分別為8.56％、9.55％、9.76％；退學率分別為1.93％、3％、3.28％，休退學率均呈現逐年上升情形；休退學主要原因為學業及職涯志趣不合，健康及個人因素無法適應學習環境等，但有約兩成休退學原因列為「其他」或「原因不明」，還沒有較詳盡分析。審計處因此於2025年1月17日函請教育部檢討及督促學校改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，教育部已調整身障生休退學原因調查項目及增列開放式問項，以深入瞭解其就學不利因素，並督促學校落實訂定及執行個別化支持計畫，提供適當學習輔導措施及所需支持服務。據統計113學年度大專校院身障生休學率及退學率分別為9.53％、2.80％，較112學年度減少0.23%及0.48%，已漸提升其就學穩定度。

教育部外觀。圖／聯合報系資料照片
專任教練窄門…流浪教練多 專家促檢討制度

全台流浪教練多，中華民國全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，學校教練員額與老師掛勾，導致要以專任運動教練身份進入教育現場的...

談專任教練制度…男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開...

不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另...

流浪教練窄門 等2年0開缺…有人被迫轉行外送、賣臭豆腐

在三芝某校擔任外聘教練的林家顥，每天下午到學校專注於帶隊，不過有生活壓力的他，白天還需要去兼差，做百貨公司消毒工作，月薪...

不只流浪教師…全台6千「流浪教練」進不了體制窄門

「流浪教師」議題被關注十多年，但鮮少人發現，其實政府體育教育體制下，也有「流浪教練」困境。據統計，全台專任運動教練僅10...

