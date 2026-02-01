快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

最聰明的寒假投資！助學子戰勝統測 新北技職祭出備考數位套餐

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北學子在家也能練題、聽解、補弱點，設計群學生在家自主學習強化專業學習。新北市技職教育資源網數位優化課程https://reurl.cc/GG0paW。圖／新北市教育局提供
新北學子在家也能練題、聽解、補弱點，設計群學生在家自主學習強化專業學習。新北市技職教育資源網數位優化課程https://reurl.cc/GG0paW。圖／新北市教育局提供

正值寒假，距統測倒數3個月，「最長寒假」成為技高學生備考關鍵期。新北市教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐影片」，透過彈性自主的數位管道，不受時間與地點限制，學生在家也能練題、聽解、補強弱點，把每一天的努力都轉成看得見的進步。

新北市教育局表示，四技二專統一入學測驗準備並非短期衝刺，而是需要長時間熟悉題型與節奏，才能有助於考試時穩定發揮。新北市教育局自111至114學年度邀集資深教師錄製解題與專業科目課程，4年累積150部線上教學與試題解析影片，除國英數外，也涵蓋電機電子群、商管群、設計群等常見群科內容，並持續擴充題型解析，讓學生依程度與時間彈性運用，從寒假一路練到考前。

鶯歌工商負責數位課程研發，校長顏龍源表示，線上學習特別適合學生依個人節奏反覆觀看，不論補強觀念、整理重點或考前總複習，都能有效維持學習手感；課程設計結合任務與專題導向，搭配數位工具進行學習歷程與成果整理，讓學生備考同時也累積實作能力與問題解決力。

淡水商工校長潘泰伸表示，數位學習打破空間限制，學生可「反覆觀看、精準補強」，遇到專業術語或觀念卡關時，透過回放釐清重點，讓學習不再原地空轉，有助於建立考前的穩定度，鼓勵技高學子善用寒假，為未來提前加值，就是最聰明的投資

鶯歌工商廣告設計科三年級學生黃歆媛分享，第一次上課因專業術語較多，起初對觀念仍有些模糊；但透過反覆「倒帶」重聽、一步步釐清重點，才真正懂老師反覆強調的專業素養，對理解與吸收都有很大幫助。

教育局提醒，考前3個月不只拚題量，更要練「穩心」。面對考前高壓期，除反覆刷題外也可參考教育局推動的「正念穩心術6大招攻略」，透過呼吸覺察、情緒停看聽及專注回中心等方法，提升專注力與臨場穩定度。

相關課程及穩心術資訊公告於「新北市技職教育資源網數位優化課程」https://tve.ntpc.edu.tw/Detail/Index/FEC5C4E51DE8BA3202A6339A2ECBD5BF。

新北市教育局推出「統測備考數位套餐影片」，資訊科學生可利用線上課程做足111至114電機電子群統測歷屆試題解析。圖／新北市教育局提供
新北市教育局推出「統測備考數位套餐影片」，資訊科學生可利用線上課程做足111至114電機電子群統測歷屆試題解析。圖／新北市教育局提供

教育局 寒假

延伸閱讀

新北年貨市集中和四號公園開賣 生鮮美食一次購

淡北道路能否提前完工？ 新北新工處解釋有難言的苦衷

港師註冊將廢終身制 每3年續牌、須符合6大要求

寒假學習不中斷 新北推隨選隨看「數位課程」陪學生自主探索

相關新聞

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

教育部為協助大專院校身心障礙學生學習，逐年投入相關資源，身障生退學率卻不減反增。根據監察院審計部報告指出，110至112...

專任教練窄門…流浪教練多 專家促檢討制度

全台流浪教練多，中華民國全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，學校教練員額與老師掛勾，導致要以專任運動教練身份進入教育現場的...

談專任教練制度…男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開...

不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另...

流浪教練窄門 等2年0開缺…有人被迫轉行外送、賣臭豆腐

在三芝某校擔任外聘教練的林家顥，每天下午到學校專注於帶隊，不過有生活壓力的他，白天還需要去兼差，做百貨公司消毒工作，月薪...

不只流浪教師…全台6千「流浪教練」進不了體制窄門

「流浪教師」議題被關注十多年，但鮮少人發現，其實政府體育教育體制下，也有「流浪教練」困境。據統計，全台專任運動教練僅10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。