快訊

新潮流能否再下一城？一間服務處牽動彰化縣長戰局

行動電源價差大！外媒揭便宜行動電源真相：貴有貴的道理

經典賽／大谷剛說還不確定 羅伯茲下一秒證實1個月前已決定不投球

聽新聞
0:00 / 0:00

談專任教練制度....男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱／台北即時報導
鄭兆村。 圖／114年雲林全運會籌備處提供
鄭兆村。 圖／114年雲林全運會籌備處提供

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開始薪水僅約三萬多，需靠著年資慢慢累加上去，他有三個小孩，要先規畫存孩子的教育基金，「台灣的待遇確實與國外相比差很多」。

曾是標槍亞洲紀錄保持人的「標槍人」鄭兆村，也得面臨生活的現實問題。鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開始薪水僅約3萬多，需靠著年資慢慢累加上去，現在的他有三個小孩，雖然都還小，但未來開始上學後包含補習、學費、才藝等，將會是不小的開銷，還是得面臨生活的現實問題。

除了薪資結構外，他也提到，現行很多學校開的缺都是約聘任期教練，對於他們來說，一年一聘任期並不穩定，若在賽場沒有傑出紀錄或表現可能就要到處流浪，承受每年考核壓力，在大環境不友善下，的確有些人會想轉行。

鄭兆村說，他願意留在體制內繼續培育選手，是因為希望能夠傳承意志，幫助更多年輕選手成長，而不是去計較賺「快錢」。但面對員額不固定、名額過少等問題，運動部應和負責開員額缺的教育部討論，「未來整個體系才會更好」。

前亞洲紀錄保持人、我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村。本報資料照片
前亞洲紀錄保持人、我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村。本報資料照片

教練 小孩 薪水

延伸閱讀

為藝才班學生加值 教育部邀請9頂尖海外音樂家授課

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

NBA／準備告別密爾瓦基！ESPN：字母哥告知公鹿該分手了

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

相關新聞

6000名流浪運動教練 擠不進學校窄門

台灣除了「流浪教師」，還有至少六千多人是找不到正式工作的「流浪教練」，他們原是提升台灣運動競爭力的引擎，卻因制度漠視，進...

不滿專任教練制度 擊劍國手離開校園

Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，曾在學校擔任兩年專任教練，做不完的文書行政事務，無法專心訓練選手，讓他決定離開。曾是標槍...

專任運動教練編制受限 專家喊話李洋改革

流浪教練多，專家指出，專任運動教練編制受限學校整體員額考量，導致符合教練資格者很多，各校卻教練不足，出現「有教練卻缺教練...

專任教練窄門...流浪教練多 專家促檢討制度

全台流浪教練多，中華民國全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，學校教練員額與老師掛勾，導致要以專任運動教練身份進入教育現場的...

談專任教練制度....男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開...

流浪教練窄門 等2年0開缺...有人被迫轉行外送、賣臭豆腐

在三芝某校擔任外聘教練的林家顥，每天下午到學校專注於帶隊，不過有生活壓力的他，白天還需要去兼差，做百貨公司消毒工作，月薪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。