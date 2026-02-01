談專任教練制度....男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開始薪水僅約三萬多，需靠著年資慢慢累加上去，他有三個小孩，要先規畫存孩子的教育基金，「台灣的待遇確實與國外相比差很多」。

曾是標槍亞洲紀錄保持人的「標槍人」鄭兆村，也得面臨生活的現實問題。鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開始薪水僅約3萬多，需靠著年資慢慢累加上去，現在的他有三個小孩，雖然都還小，但未來開始上學後包含補習、學費、才藝等，將會是不小的開銷，還是得面臨生活的現實問題。

除了薪資結構外，他也提到，現行很多學校開的缺都是約聘任期教練，對於他們來說，一年一聘任期並不穩定，若在賽場沒有傑出紀錄或表現可能就要到處流浪，承受每年考核壓力，在大環境不友善下，的確有些人會想轉行。

鄭兆村說，他願意留在體制內繼續培育選手，是因為希望能夠傳承意志，幫助更多年輕選手成長，而不是去計較賺「快錢」。但面對員額不固定、名額過少等問題，運動部應和負責開員額缺的教育部討論，「未來整個體系才會更好」。 前亞洲紀錄保持人、我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村。本報資料照片