不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。

「學校端有很多雜事，真正訓練教學的時數不長」、「做自己不擅長且不喜歡的事，違背了當初想當專任教練的初心。」在學校擔任過兩年專任運動教練的Nick，點出目前制度上的問題，儘管他花很多時間跟精力，培訓擊劍選手，但專任教練在學校端，仍有更多做不完的文書行政事務，讓他得將多數的時間綁在學校裡。

Nick26歲前全職當國手，因成績不錯打入全國第一，也順利考取專任教練執照。他說，擊劍相較於其他運動項目較為冷門，但體育不管什麼項目，都非常需要時間堆疊基礎，直言現在的專任教練制度，在學校必須花很多時間處理行政事務，真正訓練選手的教學時數不長，但時間也得綁在學校，根本「違背當初專任教練的目的。」

Nick也嘆，薪資也是一個問題，他建議，專任教練的評鑑應要用績效、加上基礎保障的雙軌資源制度。但現在是以比賽成績斷定，但應該要把比賽成績、與基層培訓時間拆開算，「你沒有看到我做多少事，只看我比賽有沒有拿獎牌，這對所有專任教練來說不合理。」

2024年巴黎奧運，擊劍選手陳弈通取得參賽資格，是時隔36年來首位男子奧運擊劍運動員。Nick說，台灣的擊劍在國際賽場並非弱勢，已有非常多優秀選手在台上發光發熱，相對應的，若教練等後勤支援無法提升，在選材上，以及能夠穩定持續的發展也會受限。

他同樣提到擊劍專任教練，缺額配給還是非常少，漸漸地很多好的人才必須轉換跑道，就曾有一位學員最後轉職當空姐，「你說可惜嗎？但也還是得生活。」對台灣體育界也是損失。 Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影