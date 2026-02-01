快訊

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

曹雅雯暴瘦到認不出！素顏露面「瘦到兩頰凹陷」嚇壞粉絲

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱林麗玉／台北即時報導
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。

「學校端有很多雜事，真正訓練教學的時數不長」、「做自己不擅長且不喜歡的事，違背了當初想當專任教練的初心。」在學校擔任過兩年專任運動教練的Nick，點出目前制度上的問題，儘管他花很多時間跟精力，培訓擊劍選手，但專任教練在學校端，仍有更多做不完的文書行政事務，讓他得將多數的時間綁在學校裡。

Nick26歲前全職當國手，因成績不錯打入全國第一，也順利考取專任教練執照。他說，擊劍相較於其他運動項目較為冷門，但體育不管什麼項目，都非常需要時間堆疊基礎，直言現在的專任教練制度，在學校必須花很多時間處理行政事務，真正訓練選手的教學時數不長，但時間也得綁在學校，根本「違背當初專任教練的目的。」

Nick也嘆，薪資也是一個問題，他建議，專任教練的評鑑應要用績效、加上基礎保障的雙軌資源制度。但現在是以比賽成績斷定，但應該要把比賽成績、與基層培訓時間拆開算，「你沒有看到我做多少事，只看我比賽有沒有拿獎牌，這對所有專任教練來說不合理。」

2024年巴黎奧運，擊劍選手陳弈通取得參賽資格，是時隔36年來首位男子奧運擊劍運動員。Nick說，台灣的擊劍在國際賽場並非弱勢，已有非常多優秀選手在台上發光發熱，相對應的，若教練等後勤支援無法提升，在選材上，以及能夠穩定持續的發展也會受限。

他同樣提到擊劍專任教練，缺額配給還是非常少，漸漸地很多好的人才必須轉換跑道，就曾有一位學員最後轉職當空姐，「你說可惜嗎？但也還是得生活。」對台灣體育界也是損失。

Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影

教練 巴黎奧運 運動

延伸閱讀

18歲電競新星陳又綱連退師友 奪下亞運國手頭銜

擊劍／青少年銳劍世界盃埃及站 我小將林雨潔帶傷奪冠 

陳戌源、李鐵等73人被「禁足」終身 13俱樂部扣分罰款

中職／豐富國手資歷與猿隊6冠加身 郭嚴文值得最後引退尊榮！

相關新聞

專任教練窄門…流浪教練多 專家促檢討制度

全台流浪教練多，中華民國全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，學校教練員額與老師掛勾，導致要以專任運動教練身份進入教育現場的...

談專任教練制度…男標槍紀錄保持人鄭兆村也得面臨現實抉擇

「現階段就是以教練為主，選手為輔」在楊梅高中、瑞原國中專任教練鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後教練年資才開始累計，剛開...

不擠專任教練窄門…「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另...

流浪教練窄門 等2年0開缺…有人被迫轉行外送、賣臭豆腐

在三芝某校擔任外聘教練的林家顥，每天下午到學校專注於帶隊，不過有生活壓力的他，白天還需要去兼差，做百貨公司消毒工作，月薪...

不只流浪教師…全台6千「流浪教練」進不了體制窄門

「流浪教師」議題被關注十多年，但鮮少人發現，其實政府體育教育體制下，也有「流浪教練」困境。據統計，全台專任運動教練僅10...

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

今年（2026年）國中會考考生人數止跌回升，明年又逢「龍年升學潮」，雙北地區考生人數預料將再大增8000多人；專家直言，在生源短期反彈與招生名額下修交錯影響下，熱門公、私立學校的競爭強度，預期將創下近年新高，嗅覺敏銳的補教教學已提早分流布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。