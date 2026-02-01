流浪教練窄門 等2年0開缺...有人被迫轉行外送、賣臭豆腐

快訊

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱／台北即時報導
全台專任運動教練僅1000多位，但符合教練資格並取得證照、卻找不到正式專任教練工作的「流浪教練」，目前人數高達6000多人，只能透過代理教師或兼差機會到學校支援。記者林俊良／攝影
在三芝某校擔任外聘教練的林家顥，每天下午到學校專注於帶隊，不過有生活壓力的他，白天還需要去兼差，做百貨公司消毒工作，月薪不到4萬元，早上8、9點開始進行消毒工作，結束後要趕往三芝進行下午4點半訓練，直到晚上7點半才能回到家。

「要進入這道窄門真的困難重重。」曾經也是國手之一林家顥雖擁有專任教練證照，但自己對於現行招考制度更不抱任何希望，他說，除了開缺名額少，招聘過程也缺乏公開透明。

林家顥其實在選手生涯末期曾在小學擔任代理教師，但繁瑣的工作讓他沒辦法全心投入，除一大早要帶校隊，白天要上課，每天工時超過12小時，薪水也不如一般專任教練，現在身邊許多人熱情被消磨殆盡，最終轉行投入保險經紀、健身行業，甚至當外送員。

「大家都很惶恐，不知道什麼時候會有開缺消息，一開始都抱持期待，但後又撲空，每年心情都像洗三溫暖。」

另一名廖力賢則是國體大畢業後，好不容易考到專任教練證照，期盼為國家培育下一代體育選手努力，不過這兩年來，田徑項目的專任教練都沒開缺。他嘆，這道窄門真的不知道何時能進來去，就怕哪一天熱情會被消耗殆盡。

像廖力賢這樣的流浪教練，全台有6千多位，這些原本都是體大、體專培訓出來的選手，退役後想轉任教練，卻發現這道門怎麼這麼難？他說，「身邊就有朋友原本是青年奧運選手，一開始也是熱血想要當教練，但沒多久就去賣臭豆腐，到現在聊起，他會不會後悔？應該說『是無奈』。」

「只要有專任教練開缺，大家就像猛獸想要去搶。」正因這兩年都沒有開田徑教練缺，現在廖力賢是透過代理教師甄試管道，在國小擔任體育代理教師，同樣每年也要承受「一年一聘」壓力，生活自然完全沒安定感，尤其明年就要跟女朋友結婚，他嘆，「不知道哪一天我會想放棄，但現實與追求理想之間，的確是要顧慮的問題。」

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

今年（2026年）國中會考考生人數止跌回升，明年又逢「龍年升學潮」，雙北地區考生人數預料將再大增8000多人；專家直言，在生源短期反彈與招生名額下修交錯影響下，熱門公、私立學校的競爭強度，預期將創下近年新高，嗅覺敏銳的補教教學已提早分流布局。

