不只流浪教師....全台6千「流浪教練」進不了體制窄門

「流浪教師」議題被關注十多年，但鮮少人發現，其實政府體育教育體制下，也有「流浪教練」困境。據統計，全台專任運動教練僅1000多位，但符合教練資格並取得證照、卻找不到正式專任教練工作的「流浪教練」，目前人數高達6000多人。

這些「流浪教練」只能透過代理教師或兼差機會到學校支援，每月薪資3萬多，能考上代理老師也約4萬多，但每年都得再流浪一次。有流浪教練嘆，他們只能靠體育教育的熱情撐下去，但進不了政府這道窄門的更多人，是選擇轉行。

「整體而言，是制度出了問題。」中華民國專任運動教練協會、大同高中專任運動教練邱為榮點出關鍵，他說，一個體育班平均約有3個單項，法規卻要求一個體育班只有一位運動教練即合乎規定，學校基於經費，就會只聘用一名教練，其他用代理、鐘點聘，導致符合專任教練資格的人很多，各校卻都還是教練不足狀況。出現「有教練，缺教練」的矛盾現象。

「教學現場不是不缺人，是制度太窄。7000個教練想進來，學校卻請不起。」邱為榮提到，當時體育署考量，若中央要求地方聘足員額，可能導致地方政府不願開辦體育班，反而影響體育推廣，在權衡保守做法下，使得中央至今，仍不敢強制要求地方聘足教練，成為6000多名流浪教練無法進入體制的行政壁壘。

除了制度導致缺教練外，薪資待遇也成為一大弱點，邱為榮表示，目前公立學校專任教練薪資結構與一般教師相似，起薪大約若在4萬多元，必須靠年資和競賽成績才能逐步晉升至高級職等，最高約可達7、8萬元，但與歐美國家百萬年薪、中國大陸雙位數起跳月薪相比仍差距很多，甚至民間健身房、羽球或路跑團體帶隊，薪資待遇都比教練來得更好。

邱為榮認為，要打破現況必須要從制度面改善，應打破員額限制將所有退役的亞奧運選手列為正式編制內人員，並提供穩定職務保障及薪資結構，更應提升專任教練的薪資待遇，使其與國際水準接軌，優秀選手退役後，才願意留下來培養基層孩子。

除了待遇改善，邱為榮也呼籲，中央應修法將體育班教練員額提升至一班三位，以符合多項目需求，更應改革體育生在大學體制，聘任專任教練，將訓練與學術分流，確保優秀選手在高等教育階段能持續獲得專業指導，避免人才斷層。