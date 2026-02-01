聽新聞
專任運動教練編制受限 專家喊話李洋改革

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱／台北報導

流浪教練多，專家指出，專任運動教練編制受限學校整體員額考量，導致符合教練資格者很多，各校卻教練不足，出現「有教練卻缺教練」矛盾現象，呼籲中央跨部會協商，「運動員出身的運動部李洋應大破大立，改變現況」。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮說，學校不願積極開缺主因，是擔心占用學校員額總量；運動部曾考量若強制要求地方聘足員額，可能導致地方不願開體育班，導致中央不敢強求，成了六千多名流浪教練的行政壁壘。

邱為榮也說，公立學校專任教練薪資起薪約四萬多元，最高約可達七、八萬元，與歐美百萬年薪、中國大陸雙位數起跳的月薪相比，天差地遠，甚至民間健身房、羽球或路跑團體帶隊，薪資待遇都比教練來得好；除了提升待遇，中央應修法將體育班教練員額提升至一班三位，以符合多項目需求，「部長李洋應該最懂這個困境」。

北市大運動休閒管理系教授李昱叡表示，專任運動教練無法大規模開缺，財源恐是政府的課題之一，教育及運動主管機關應合作協商，例如少子化趨勢下，控留教師退休員額，調撥給體育成績發展優良的學校，增聘運動專任教練。

全民羽協發展協會理事長吳宜倫認為，政府要建構進退場機制，一位好的專任運動教練不只要看比賽成績，更應涵蓋兒童心理學、教育知能等。

