不滿專任教練制度 擊劍國手離開校園

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱林麗玉／台北報導
33歲的Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，也是現役國手，曾在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，曾在學校擔任兩年專任教練，做不完的文書行政事務，無法專心訓練選手，讓他決定離開。曾是標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村也不諱言，台灣專任教練待遇與國外相比差很多，這些都是台灣想成為運動大國的障礙。

擊劍練習場上發出鏗鏘的擊劍聲響，國小生拿著近半身高的長劍，Nick正指導如何與對手攻防，卅三歲的他還是現役國手，談起在學校專任教練，他直言，學校端有很多雜事，真正訓練教學的時數不長、做自己不擅長且不喜歡的事，違背當初想當專任教練初心。

Nick點出現行專任教練制度，除了要花很多時間處理行政事務，薪資也是問題，專任教練評鑑本應用績效、加上基礎保障的雙軌資源制度，但現在是以比賽成績斷定，「你沒有看到我做多少事，只看我比賽有沒有拿獎牌，對所有專任教練來說不合理」。

「現階段就是以教練為主，選手為輔。」在楊梅高中、瑞原國中擔任專任教練的鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後，教練年資才開始累計，剛開始薪水僅約三萬多，要靠累積年資才會加薪，和國外比，待遇真的差很多。

鄭兆村說，願意留在體制內繼續培育選手，是希望傳承、幫助更多年輕選手成長，但面對員額不固定、名額過少的問題，運動部應該和負責開員額的教育部討論，保證穩定開教練缺，整個體系才會更好。

擊劍選手Nick曾在學校擔任專任教練兩年，因不滿制度，毅然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影
