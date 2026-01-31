快訊

為藝才班學生加值 教育部邀請9頂尖海外音樂家授課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部推動「高級中等學校藝術才能（含資賦優異）班國際交流計畫」，邀請國際知名大師來台辦理講座、大師班等課程。圖／教育部提供
為了擴展藝術才能班學生國際視野、提升國際競爭力，教育部推動「高級中等學校藝術才能（含資賦優異）班國際交流計畫」，邀請國際知名大師來台辦理講座、大師班等課程，國際音樂交流計畫亦結合「國際大師鋼琴藝術節」活動，音樂會則特別邀請蕭邦國際鋼琴比賽評委波布沃茨卡等演出，讓學生能親臨大師風采。

「2026第七屆國際大師鋼琴藝術節」（International Maestro Piano Festival）於今天在國家戲劇院大廳舉行開幕典禮，系列活動至2月10日止。

教育部表示，本屆國際大師鋼琴藝術節以「大師個人獨奏系列」為核心，橫跨大師獨奏會、大師班、專題講座與青年培育舞台，邀請9名國際頂尖大師與11名台灣鋼琴家共同授課，安排超過600堂大師課程、5場專題講座，以及17場國際級鋼琴音樂會。

音樂會特別邀請俄羅斯鋼琴家寇伯林（Alexander Kobrin）挑戰連續8場演出貝多芬32首奏鳴曲全集，以及蕭邦大賽評委波布沃茨卡（Ewa Pobłocka）等大師，讓學生能親臨感受及學習。

教育部自民國105年起，鼓勵學生參與國際藝術競賽，並於113年首度推動大專校院與國際音樂、舞蹈大師交流計畫，受惠師生逾2000名。國際大師鋼琴藝術節為教育部推動高中音樂班國際交流計畫結合活動之一，亦遴選補助高中音樂班學生15名、正式生及60名旁聽生參與國際大師鋼琴藝術節活動。

本次鋼琴藝術節的音樂會也規畫4場「明日之星音樂會」，其中有6名來自全國各區高中音樂班學生從百餘名參與藝術節的國、內外學員的甄選中脫穎而出，將於2月5日至7日在中山堂舉行音樂會，優勝者將有機會於116年3月與台北市青年交響樂團協演。

教育部表示，期待透過交流計畫結合藝術節的平台，鼓勵高中音樂班學生邁向國際，成為優秀專業藝術人才。

音樂會 鋼琴 藝術節

