快訊

黃仁勳北士科土地公廟「拜碼頭」？廟方曝接洽過程

台中傳母餵藥弒2幼子悲劇！新北6年前也有母勒死子女「判死刑」

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

寒假學習不中斷 新北推隨選隨看「數位課程」陪學生自主探索

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，圖為學生開心展示完成二足機器人。圖／新北市教育局提供
新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，圖為學生開心展示完成二足機器人。圖／新北市教育局提供

最長寒假正式展開，新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，採「隨選隨看、名額無上限」模式，讓國中小到高中學生可依興趣自主學習，不受時間與地點限制，打造「學習不中斷、探索不打烊」的寒假新日常。

教育局指出，數位職涯試探課程以「做中學」為核心。其中專為國中小規畫的17門數位職涯試探課程，由新北市16所職業試探中心，將歷年最受歡迎課程轉化為數位教材，從AI機器人到文創手作，讓孩子在家中即可探索職涯方向。學生可依影片引導同步實作，所需材料多為日常生活中容易取得的用品，有效降低參與門檻。

課程涵蓋工業、藝術等七大職群，透過組裝藍牙MP3播放器、認識二足機器人結構，或完成逐格動畫創作，引導學生在居家實作中探索興趣、累積經驗，穩健踏出生涯探索的第一步。相關課程影片已上架教育局YouTube頻道，採「隨選隨看、隨時職探」模式，陪伴學生彈性學習、不受時間地點限制。

此外，線上職涯探索也同步銜接高中階段學習需求，透過「新北市高中數位學習專區」免費提供逾200門線上課程，涵蓋數理、工程、AI資訊等多元領域，協助學生從興趣出發，深化學習並累積學習歷程成果，為升學與未來發展提前布局。

教育局表示，新北市今年寒假透過「新北市中小學寒暑假育樂營網站」同步辦理約300梯次實體營隊活動，提供國中小學生約7千個免費名額，課程結合AI科技、半導體、VR虛擬實境及永續綠能等前瞻議題，報名反應熱烈、場場額滿。未能參與實體營隊的學生，也可善用多元數位學習資源，邀請家長陪伴孩子一同共學，透過數位職涯試探持續探索興趣與潛能，在學習中累積探索力與行動力。

新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，圖為老師介紹藍芽MP3 Player的製作方式。圖／新北市教育局提供
新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，圖為老師介紹藍芽MP3 Player的製作方式。圖／新北市教育局提供
新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，學生專心實作編髮練習。圖／新北市教育局提供
新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，學生專心實作編髮練習。圖／新北市教育局提供

職涯 教育局

延伸閱讀

台中傳母餵藥弒2子 新北6年前也爆母勒死一對子女「判死刑」

寒假雷霆除暴不鬆手 中壢警7天查獲逾百件刑案守護青少年安全

2026新北平溪天燈節20呎天燈主燈 今齊聚巿民廣場首次亮相

新北路邊汽機車停車格 除夕初一全面免收費

相關新聞

為藝才班學生加值 教育部邀請9頂尖海外音樂家授課

為了擴展藝術才能班學生國際視野、提升國際競爭力，教育部推動「高級中等學校藝術才能（含資賦優異）班國際交流計畫」，邀請國際...

寒假學習不中斷 新北推隨選隨看「數位課程」陪學生自主探索

最長寒假正式展開，新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，採「隨選隨看、名額...

名校減招／成功高中大減2班 會考填志願當心高分落榜

115學年度基北區高中免試入學簡章出爐，明星高中名額悄悄縮水。成功高中一口氣減招2班，3年內已累計少了近百個名額；北市多所公立高中同步下修，合計減少近300個名額。在考生人數回升、公立名額下調的交錯下，可能抬高成功高中等名校錄取分數。專家提醒，今年選填志願，不能只看去年的分數。

資安風險 學網禁連抖音等6款App

兒少常使用手機瀏覽短影音平台，台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力下降、長期記憶變差，演算法餵養...

短影音難禁 教師籲解析「為何上癮」

教育部學術網路封禁抖音、小紅書等短影音平台，然而學生若用私人手機連線仍能瀏覽。第一線教師坦言，短影音等社群平台「禁不了」...

安親班爆狼師30女童受害 南市教育局：已停聘且通報全國終身不得任用

台南市某安親班張姓男師涉趁午睡時，將手伸入女童內褲碰觸其下體，女童填寫性平學習單而揭露，檢警經還原其扣案手機、攝影機，勘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。