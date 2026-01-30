短影音難禁 教師籲解析「為何上癮」

教育部學術網路封禁抖音、小紅書等短影音平台，然而學生若用私人手機連線仍能瀏覽。第一線教師坦言，短影音等社群平台「禁不了」，學校不妨嘗試與學生探討短影音背後的成癮機制，家長則以分享取代說教，並以實質陪伴取代3Ｃ的安撫功能。

桃園市南崁國中教師羅珮勻表示，禁不了學生使用短影音平台，學校教師為此組成社群開發課程，透過閱讀、討論、辯論讓學生看到演算法後的祕密，以及短影音為何讓人上癮。

羅珮勻指出，近年愈來愈多國家禁止未成年使用部分社群平台，因此課堂上會讓學生查資料，分析支持與反對者的立場；再者，也會選擇學生間爆紅的短影音，帶領學生思考為何蔚為風潮、該作者的想法為何，鼓勵學生獨立思考，表達意見，建立資訊判讀能力。

台中高工輔導主任賴宜均說，現代的父母與家中子女溝通變得困難，有時父母也會不小心滑手機滑過頭。

賴宜均建議，可以嘗試和子女建立規範，例如，子女煩悶時不要直接給3Ｃ產品，取而代之，是幫子女想活動，像是出門散步、運動甚至逛夜市，以真實的陪伴取代3Ｃ安撫。

針對年紀稍長的子女，賴宜均則建議，父母可透過聊天、經驗分享取代說教，如媽媽也曾不小心受到推播而衝動購物、媽媽也會受到短影音影響，大人也會一時間沉迷或犯錯，但大人會改變、會思考。

賴宜均指出，手機時代教養子女的關鍵在於能陪聊，屆時子女遭遇困惑的資訊甚至於網路上遇到危險、霸凌，才能安心回頭向家長求救，並提供即時的保護。