資安風險 學網禁連抖音等6App

兒少常使用手機瀏覽短影音平台，台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力下降、長期記憶變差，演算法餵養單一性內容，也容易影響腦部發展。

教育部強調，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等六款App具資安風險，抖音則有危害兒少身心內容，公務設備禁止使用，學術網路也不提供連線。

高淑芬表示，短影音干擾青少年前額葉發展，導致專注力下降、分析、執行能力弱化，使長期記憶變差；再者，社群媒體也引發學生社交焦慮、自尊下降，情緒調控也變差。

高淑芬說，青春期正需多元思考與知識累積，但接受演算法不斷餵養資訊，易偏離發展軌跡、擠壓腦部發展，影響未來數十年；短影音平台也易使孩子出現容貌焦慮，影響正常社交，也可能增加親子衝突。

亞洲大學副校長柯慧貞說，學生害怕不使用短影音會錯過同儕間的話題，但演算法使然，看愈多的名牌、美食，平台就會推播更多相似內容，若搜尋過負面訊息，之後呈現的是更多負面資訊。

柯慧貞指出，兒少與家長應該知道「你被推播了」，看到的可能是偏頗的訊息，甚至非真實資訊。因此也建議，校園應有適當的手機規範，科技平台也應提出風險評估報告，承擔更多兒少保護責任。

教育部常務次長朱俊彰表示，去年底數發部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，抖音過去因有危害兒少身心的內容遭多國開罰。依法針對上述軟體，教育部已禁止公務設備下載，中小學學術網路不提供連線，也新增轄下機關學校的無線網路熱點也不提供連線服務。

朱俊彰提醒，若要使用短影音等於課堂向學生做危機示警或負面教材，也應於教材上加註警語，並以理性思辨方式討論。