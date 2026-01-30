聽新聞
0:00 / 0:00

資安風險 學網禁連抖音等6App

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部指出，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等六款App不僅具資安風險，也危有害兒少身心的內容。本報資料照片
教育部指出，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等六款App不僅具資安風險，也危有害兒少身心的內容。本報資料照片

兒少常使用手機瀏覽短影音平台，台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力下降、長期記憶變差，演算法餵養單一性內容，也容易影響腦部發展。

教育部強調，抖音小紅書微信微博、百度雲盤等六款App具資安風險，抖音則有危害兒少身心內容，公務設備禁止使用，學術網路也不提供連線。

高淑芬表示，短影音干擾青少年前額葉發展，導致專注力下降、分析、執行能力弱化，使長期記憶變差；再者，社群媒體也引發學生社交焦慮、自尊下降，情緒調控也變差。

高淑芬說，青春期正需多元思考與知識累積，但接受演算法不斷餵養資訊，易偏離發展軌跡、擠壓腦部發展，影響未來數十年；短影音平台也易使孩子出現容貌焦慮，影響正常社交，也可能增加親子衝突。

亞洲大學副校長柯慧貞說，學生害怕不使用短影音會錯過同儕間的話題，但演算法使然，看愈多的名牌、美食，平台就會推播更多相似內容，若搜尋過負面訊息，之後呈現的是更多負面資訊。

柯慧貞指出，兒少與家長應該知道「你被推播了」，看到的可能是偏頗的訊息，甚至非真實資訊。因此也建議，校園應有適當的手機規範，科技平台也應提出風險評估報告，承擔更多兒少保護責任。

教育部常務次長朱俊彰表示，去年底數發部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，抖音過去因有危害兒少身心的內容遭多國開罰。依法針對上述軟體，教育部已禁止公務設備下載，中小學學術網路不提供連線，也新增轄下機關學校的無線網路熱點也不提供連線服務。

朱俊彰提醒，若要使用短影音等於課堂向學生做危機示警或負面教材，也應於教材上加註警語，並以理性思辨方式討論。

資安 教育部 台灣學術網路 抖音 小紅書 微信 微博 兒少

延伸閱讀

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

抖音等高資安風險App 學術網路、iTaiwan禁用

王祖賢進駐抖音！8秒影片破百萬觀看　網笑「半夜出來假扮王祖賢」

連鎖效應／經營會員 建構資安預防機制

相關新聞

資安風險 學網禁連抖音等6App

兒少常使用手機瀏覽短影音平台，台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力下降、長期記憶變差，演算法餵養...

短影音難禁 教師籲解析「為何上癮」

教育部學術網路封禁抖音、小紅書等短影音平台，然而學生若用私人手機連線仍能瀏覽。第一線教師坦言，短影音等社群平台「禁不了」...

安親班爆狼師30女童受害 南市教育局：已停聘且通報全國終身不得任用

台南市某安親班張姓男師涉趁午睡時，將手伸入女童內褲碰觸其下體，女童填寫性平學習單而揭露，檢警經還原其扣案手機、攝影機，勘...

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

教育部今召開「當兒少遇上點影音：學習與身心健康風險」記者會。台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力...

當市長遇上會考生...蔣萬安陪兒子解題 被虧「邏輯思考是上個世紀」

台北市長蔣萬安今出席114學年度第2學期公私立中等學校校長會議，透露多了一個身分「考生的家長」，大兒子再過100多天就要...

搶搭二技、碩博士升學路徑 仁德醫專與陽明交大護理學院簽署MOU

苗栗縣政府與國立陽明交通大學共同合作，日前宣布在苗栗高鐵特定區規畫設置苗栗校區，將招收二技醫護科系學生，仁德醫護管理專科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。