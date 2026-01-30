政院支持教育部 打造兒少數位安全防線

針對教育部30日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，行政院打擊詐欺指揮中心表達高度肯定與全力支持。

近年詐欺集團高度依附短影音與社群平台進行包裝與滲透，兒童及青少年已成為假投資、網購詐騙及帳戶濫用的接觸對象，教育部此次主動揭示高風險管道及因應措施，對於防詐工作具有關鍵意義。

教育部明確點出抖音（TikTok）、小紅書、微信、微博、百度雲盤等具高度資安與詐騙風險之應用程式，提升家長與師生的警覺意識，亦與政府近年推動的「源頭阻斷、降低接觸」防詐策略一致。

打詐中心表示，詐欺犯罪已不再僅是個人判斷失誤，而是系統性、組織化的資訊操弄，必須透過政策揭露與風險告知，協助民眾辨識潛藏危害。

教育部在校園網路採取限制接取，以及公務設備禁止下載使用等措施，等同在學習場域中建構第一道防詐防火牆。此類「斷絕接觸」作為，能有效降低兒少在校園環境中誤觸詐騙訊息或遭誘導私下聯繫的機率，對整體防詐成效具有實質助益。

此外，打詐中心特別肯定教育部持續深化媒體素養與識詐教育，透過分齡教材、專屬教學資源及「三級預防」架構，協助學生建立辨識假訊息、詐騙話術與高風險互動的能力，唯有提升認知與判斷能力，才能因應詐騙手法快速變化的挑戰。

打詐中心指出，防詐工作不僅限於校園，更需家庭、產業與政府跨部會共同投入，未來將持續與教育部、數位發展部及衛福部等單位合作，結合法規、科技與宣導資源，從資訊安全管理、兒少保護到全民識詐，打造更周延的防詐防護網，共同守護兒少在數位世界中的安全與權益。