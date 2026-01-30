快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

暨大首任校長袁頌西回埔里養老 捐百萬助高等教育

中央社／ 南投縣30日電

93歲國立暨南國際大學首任校長袁頌西目前入住埔基長照教學中心，暨大今天發布新聞稿表示，感念暨大與埔基醫院細心照顧，袁頌西捐贈100萬元校務基金，象徵教育精神薪火相傳。

袁頌西曾任國立台灣大學法律學院長、教育部政務次長，民國84年7月1日至88年6月30日擔任暨大第1任校長；暨大今天發布新聞稿表示，袁頌西日前重返30年前親手開拓的校園，親自捐贈新台幣100萬元校務基金，溫暖「回饋」象徵教育精神薪火相傳，更見證暨大與埔里基督教醫院產學合作照顧高齡長者卓越成效。

暨大表示，袁頌西退休後居住台大宿舍，隨年紀增長、子女在美國工作，照顧需求增加，透過現任暨大校長武東星、埔基醫院董事長趙文崇協助，113年邀袁頌西回到熟悉的埔里小鎮、入住埔基長照教學中心。

暨大表示，暨大與埔基長期密切合作，並成立護理暨健康福祉學院，埔基是最重要的合作教學醫院；袁頌西入住埔基長照中心，在專業醫護團隊、暨大社工、護理系師生定期探視及照顧下，健康指標與精神狀態有顯著進步，更受邀擔任埔基長照宣傳影片主角。

暨大表示，感念暨大、埔基細心與周全照顧，袁頌西子女袁韻新、袁貞璞決定以長輩名義捐100萬元給暨大，袁貞璞去年底回台灣省親，袁頌西展現曾為創校者格局，親筆簽署捐款單，並交代「不需指定用途」，直接投入校務基金，展現對現任行政團隊信任。

暨大 長照 埔里

延伸閱讀

金門警光會館多元使用整建動土 新增托嬰長照功能

市府盤點量能 桃園春節297間長照可供喘息、送餐服務

長照需求年增率25% 高市攜手41家醫院重建出院銜接照護

宜蘭邁入長照3.0！病人出院即可接受照顧無縫接軌 服務0時差

相關新聞

安親班爆狼師30女童受害 南市教育局：已停聘且通報全國終身不得任用

台南市某安親班張姓男師涉趁午睡時，將手伸入女童內褲碰觸其下體，女童填寫性平學習單而揭露，檢警經還原其扣案手機、攝影機，勘...

當市長遇上會考生...蔣萬安陪兒子解題 被虧「邏輯思考是上個世紀」

台北市長蔣萬安今出席114學年度第2學期公私立中等學校校長會議，透露多了一個身分「考生的家長」，大兒子再過100多天就要...

搶搭二技、碩博士升學路徑 仁德醫專與陽明交大護理學院簽署MOU

苗栗縣政府與國立陽明交通大學共同合作，日前宣布在苗栗高鐵特定區規畫設置苗栗校區，將招收二技醫護科系學生，仁德醫護管理專科...

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

教育部今召開「當兒少遇上點影音：學習與身心健康風險」記者會。台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力...

桃園市圖冬令營結營 學員歡喜展現成果

桃園市教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」昨在總館舉辦...

學校午餐專業化 台南率全國首創設「午餐保健科」明揭牌

為持續提升台南學校午餐品質與學生健康照護，台南市教育局將原隸屬「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，成立全國首創的午餐保健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。