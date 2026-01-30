安親班爆狼師30女童受害 南市教育局：已停聘且通報全國終身不得任用

台南市某安親班張姓男師涉趁午睡時，將手伸入女童內褲碰觸其下體，女童填寫性平學習單而揭露，檢警經還原其扣案手機、攝影機，勘驗超過400張照片，比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，檢方今偵結起訴，並建議從重量刑。

台南市政府教育局表示，本案教育局於接獲訊息後，已立即會同社政、警政等單位辦理跨局處行政稽查，並要求補習班即刻禁止行為人到班，另同步組成調查小組完成行政調查。後於去年12月31日提送「短期補習班不適任人員認定委員會」審議，依其所涉情節認定終身不得於補習班任教，並登錄全國不適任教育人員系統。

教育局強調，本案得以及時啟動偵辦與行政處置，關鍵在於學校落實性平教育與校安通報機制；當學生在校內填寫性平相關學習單反映異狀後，學校即依規定通報並報警處理，展現第一線教育人員對兒少保護的敏感度與責任感。教育局肯定學校依法辦理、迅速應變，並全力配合檢警調查，共同守護兒童安全。

教育局也同步針對該補習班班務管理加強稽查，以確保學童受教安全。經查該補習班未申請設立許可，違規經營課後照顧業務，教育局已依「兒童及少年福利與權益保障法」第105條規定裁處最重30萬元罰鍰，並要求業者落實班舍管理、強化人員遴用與督導，及加強所屬員工性平法治觀念，勿以身試法、危害學生權益。

教育局強調，對教育場域性平事件一律秉持「三不一有原則」（不隱瞞、不包庇、不拖延；有案即查、屬實即罰）依法從嚴處理。除完成行政調查與不適任認定作業外，也同步全面清查了解是否尚有其他學生受害，並持續關懷學生身心狀況、提供必要的心理輔導協助；除啟動校內關懷機制，由學校輔導教師列案輔導外，教育局學生輔導諮商中心也持續列管追蹤輔導情形。教育局重申，任何人如對兒少有不當對待，市府必依法究責、追究到底，確保兒少最佳利益。