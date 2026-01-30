短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

教育部今召開「當兒少遇上點影音：學習與身心健康風險」記者會。台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力下降、長期記憶變差，演算法餵養單一性內容，也容易擠壓腦部發展，甚至影響未來數十年。教育部指出，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，tik tok則有危害兒少身心內容，公務設備禁止使用，學術網路亦不提供連線。

高淑芬說，短影音干擾青少年前額葉發展，導致專注力下降、分析、執行能力弱化，使長期記憶變差；再者，社群媒體引發學生社交焦慮、自尊下降，情緒調控也變差；而青春期正需多元思考與知識累計，但接受演算法下單一資訊餵養，也容易偏離發展軌跡，進而擠壓腦部發展，影響未來數十年；使用平台延伸如容貌焦慮、不安，也會影響正常的社交，甚至導致親子衝突增加。

亞洲大學副校長柯慧貞表示，學生害怕不使用短影音會錯過同儕間的話題、交流，但看愈多的名牌、美食，則平台就推播更多相似內容，「你就會覺得自己始終過得不夠好。」若搜尋過負面訊息，則之後呈現的多是負面資訊。

柯慧貞說，兒少與家長應該知道「你被推播了」，看到的可能是偏頗的訊息甚至非真實的資訊。因此也建議，校園應有適當的手機規範，科技平台也應提出風險評估報告，承擔更多兒少保護責任。

教育部常務次長朱俊彰表示，教育部於103年開始，就與其他公部門銜接，依據不適齡、有資安風險的清單依法啟動不提供連線服務等防護措施。去年底數發布已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，tik tok則因有危害兒少身心的內容遭多國開罰，依法針對上述軟體，教育部已禁止公務設備下載，中小學學術網路不提供連線，也新增轄下機關學校iTaiwan無線網路熱點亦不提供連線服務。

桃園市南崁國中教師羅珮勻說，學校教師組成社群開發課程，透過閱讀、討論、辯論讓學生看到演算法後的秘密，以及短影音為何讓人上癮。如近年愈來愈多國家禁止未成年使用部分社群媒體，課堂讓學生查資料，分析支持與反對的立場，讓學生看到議題的複雜性；課堂也會選擇學生間爆紅的短影音，帶領學生思考為何蔚為風潮、該作者的想法為何，一起建立資訊判讀能力。

台中高工輔導主任賴宜均表示，與家中子女溝通真的很困難，父母有時不小心也會滑手機滑過頭，但嘗試和子女建立規範，如子女煩悶時不要直接給予3C產品安撫，取而代之，是幫子女想活動，如出門散步、運動甚至逛夜市，以真實的陪伴取代3C產品的立即安撫。

針對年紀稍長的子女，賴宜均則建議，父母能透過聊天分享所聞，如「媽媽也曾不小心受到推播衝動購物」、媽媽也會受到短影音影響，「但大人會改辦、會思考。」以經驗分享取代說教。